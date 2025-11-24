Stellantis Mangualde rafforza l’esportazione dei suoi veicoli sul suo territorio nazionale

Il centro di produzione Stellantis di Mangualde ha rafforzato questa settimana la sua presenza nei flussi di esportazione in Portogallo, con la spedizione di 551 veicoli attraverso il porto di Leixões, in un’operazione realizzata in collaborazione con diverse entità portuali portoghesi.

Advertisement

Stellantis Mangualde spedisce 551 veicoli attraverso il porto di Leixões, incrementando le esportazioni all’interno del Paese

A partire da questo mese, una parte significativa della produzione di veicoli commerciali leggeri e per il trasporto passeggeri dei marchi di Stellantis: Citroën Berlingo e Berlingo Van, Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner e Rifter, transiterà attraverso questo importante porto nel nord del Paese. Inizialmente, è prevista l’esportazione di 1.600 veicoli al mese, un passo significativo nell’ottimizzazione della logistica aziendale.

Questa operazione è senza precedenti, segnando il primo attracco di una nave Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) a monte del Ponte Mobile di Leixões. Riflette anche l’impegno di Stellantis per la sostenibilità, poiché la nave utilizzata è alimentata a GNL (gas naturale liquefatto), riducendo significativamente le emissioni associate al trasporto marittimo.

Advertisement

L’avvio di questa spedizione sul territorio nazionale dimostra l’impegno di Stellantis per la mobilità sostenibile e la decarbonizzazione del settore automobilistico. Per l’unità di Mangualde, rappresenta anche un’importante pietra miliare nel garantire che l’esportazione dei suoi veicoli sia effettuata da operatori portoghesi, contribuendo al rafforzamento dell’economia e allo sviluppo di questa attività in Portogallo.

Realizzata interamente da entità nazionali, questa operazione sottolinea l’importanza strategica della produzione portoghese e rafforza il ruolo di Stellantis Mangualde come uno dei pilastri industriali del Paese.

Advertisement

Il Gruppo Stellantis, attraverso la sua divisione Pro One, è responsabile del 26,6 per cento della produzione automobilistica in Portogallo ed è leader nazionale nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota del 46 per cento, nonché nei veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici con una quota del 38,3 per cento.