Fiat conferma per il quinto anno consecutivo la sua leadership nel mercato brasiliano

Con oltre 435.000 unità vendute da gennaio a ottobre e una quota di mercato del 21,1%, Fiat celebra un altro traguardo storico nel settore automobilistico: conquista la leadership di mercato in Brasile per il quinto anno consecutivo, consolidando la sua posizione di marchio preferito dai consumatori brasiliani con 19 successi di questo tipo negli ultimi 25 anni.

Tra gennaio e ottobre, Fiat ha già venduto in Brasile 435.293 auto, 13.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso

Nei primi 10 mesi del 2025, Fiat ha venduto 435.293 auto, con un vantaggio di 85.473 unità sul secondo marchio, il che suggerisce che il marchio tornerà a essere al vertice delle vendite nel mercato brasiliano per un altro anno. Nei dati cumulativi fino ad oggi, Fiat si distingue anche con tre veicoli tra i 10 più venduti nel Paese: la Strada al 1° posto con 115.346 unità immatricolate, la Argo al 3° con 83.994 unità vendute e la Mobi all’8° con 59.393 unità vendute.

Solo nel mese di ottobre, Fiat ha venduto 50.651 veicoli, con un vantaggio di 8.600 unità sul secondo concorrente. Nello stesso mese, anche la Strada ha registrato la sua migliore performance dell’anno, raggiungendo 14.040 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,6%.

“Ancora una volta Fiat conferma la sua leadership di mercato; siamo cinque volte campioni, e questo è il risultato diretto della fiducia che i consumatori ripongono nei nostri veicoli. Modelli come Strada, Mobi e Fastback incarnano perfettamente le caratteristiche che ci differenziano dai nostri concorrenti: robustezza, design moderno, tecnologia accessibile ed efficienza. Ogni traguardo rafforza il nostro impegno nell’offrire soluzioni che combinano qualità, innovazione e versatilità, sempre in linea con le esigenze dei brasiliani”, commenta Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.