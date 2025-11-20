Alfa Romeo Junior Elettrica porta entusiasmo e innovazione alla Lisboa Games Week 2025 con Sim Racing

Alfa Romeo rafforza il suo impegno verso le prestazioni e l’innovazione partecipando alla Lisboa Games Week 2025, un evento specializzato che si svolgerà dal 20 al 23 novembre presso i padiglioni della FIL, presentandosi non solo come sponsor ufficiale dell’area Sim Racing, ma anche del Portugal Gran Turismo Championship (CPGT) – Road to Lisboa Games Week powered by Alfa Romeo. Alfa Romeo invita gli amanti della guida e del design italiano a un’esperienza esclusiva che celebra l’innovazione e le prestazioni della nuova gamma Junior.

In esposizione: Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale (156 CV) – Un modello 100% elettrico che coniuga design italiano, tecnologia avanzata ed efficienza. Compatta, elegante e dinamica, la Junior Elettrica Speciale incarna l’essenza del brand, offrendo una guida agile e piacevole nell’uso quotidiano.

Esperienza di prova su strada: Alfa Romeo Junior Veloce 280 (100% elettrica) – La versione più sportiva della gamma, con 280 CV e un DNA che conquista anche gli appassionati Alfa Romeo più esigenti. Dotata di differenziale Torsen, cerchi aerodinamici Venti da 20” e griglia Progresso, questo modello eleva la guida a un nuovo livello, garantendo agilità, leggerezza e prestazioni straordinarie.

Alfa Romeo Junior Ibrida: la combinazione perfetta tra efficienza e piacere di guida, con tecnologia ibrida per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. Disponibile in Portogallo a partire da 250 €/mese , la Junior è disponibile nelle versioni Ibrida da 145 CV ed Elettrica da 156 CV o 280 CV.

Per quanto riguarda le attività di questa decima edizione della Lisbon Games Week, in particolare nell’area Sim Racing, i visitatori potranno sperimentare l’intensità della guida virtuale su simulatori all’avanguardia, in un’esperienza che unisce la tradizione e il futuro sostenibile della mobilità.

Un altro momento clou dell’evento sarà il Portugal Gran Turismo Championship (CPGT) – Road to Lisboa Games Week powered by Alfa Romeo, la cui fase finale si svolgerà in diretta durante l’evento, riunendo i migliori piloti virtuali del Paese, che contribuiranno a consolidare l’impegno del marchio italiano nel motorsport digitale. Questa competizione ufficiale è organizzata dall’Associazione Portoghese di Sim Racing (APSR), in collaborazione con la Lisboa Games Week.

Per rendere l’esperienza ancora più emozionante, Alfa Romeo assegnerà dei premi ai migliori partecipanti al Sim Racing durante i quattro giorni della Lisbon Games Week. “La nostra partecipazione alla Lisbon Games Week è un’opportunità unica per avvicinare Alfa Romeo a una nuova generazione di appassionati amanti delle prestazioni e delle emozioni. Il mondo del Gaming e del Sim Racing condivide gli stessi valori che ci contraddistinguono da oltre un secolo: innovazione, adrenalina e passione per la guida”, afferma Márcia Paulo, Direttore Marketing di Alfa Romeo.

“È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto ad Alfa Romeo come partner della Lisboa Games Week 2025 “, afferma Luís Leal, Direttore della Lisboa Games Week. “La presenza del marchio accresce il prestigio e l’ambizione dell’evento, rafforzandone il ruolo di piattaforma di convergenza tra tecnologia, innovazione e intrattenimento. L’impegno di Alfa Romeo nel Sim Racing riflette questo spirito, unendo tradizione, emozione e futuro in un’esperienza immersiva che avvicina marchi iconici a una nuova generazione di appassionati e creatori”.