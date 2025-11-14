Alfa Romeo sostiene il Festival del Cinema Italiano a Berlino

Per la dodicesima volta, l’Italian Film Festival attira a Berlino gli appassionati di cinema italiano. Fino a domenica (16 novembre 2025), al Cinestar Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg, saranno proiettati i film italiani più recenti. Tra questi, la commedia “Come ti muovi, sbagli”, in cui Tom Wlaschiha interpreta uno dei ruoli principali. L’ambasciatore del marchio Alfa Romeo era presente personalmente alla première di giovedì.

Alfa Romeo supporta l’Italian Film Festival di Berlino in qualità di partner ufficiale per i veicoli

Alfa Romeo supporta l’Italian Film Festival di Berlino in qualità di partner ufficiale per i veicoli. Gli organizzatori avranno a disposizione un’Alfa Romeo Junior, una Stelvio e una Giulia utilizzati come veicoli navetta. Con questo impegno, l’iconico marchio italiano riafferma il suo tradizionalmente forte legame con il mondo del cinema.

Alla première del suo nuovo film, “Come ti muovi, sbagli”, Tom Wlaschiha ha salutato personalmente il pubblico e risposto alle domande. L’attore teatrale e cinematografico (“Game of Thrones”, “Das Boot – La serie”, “Stranger Things”) è un testimonial del marchio del biscione. Ma la forte affinità italofila dell’attore, nato in Sassonia e residente a Berlino, si estende oltre le automobili. Appassionato di Alfa Romeo d’epoca e proprietario di una Giulia Quadrifoglio, ha anche preso parte a diverse produzioni cinematografiche italiane.

Nella commedia “Come ti muovi, sbagli” Tom Wlaschiha interpreta il marito infedele di una donna italiana che torna nella terra d’origine del padre con i figli. Per salvare il suo matrimonio, “Helmut” parte per l’Italia – a piedi, accompagnato da uno zaino e da un cane. Il film, disponibile solo in lingua originale, ha avuto la sua anteprima tedesca al Festival del cinema italiano di Berlino.