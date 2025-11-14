Nuova Alfa Romeo 75 VGT: linee sportive e dettagli che stupiscono nella concept digitale

Su Facebook il creatore digitale Bruno Callegarin ha svelato il suo ultimo progetto: un render dedicato alla nuova Romeo Alfa 75 VGT. L’immagine, diffusa sui social nelle scorse ore e immediatamente diventata virale tra gli appassionati, mostra una versione moderna e audace della storica berlina sportiva degli anni ’80.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo 75 VGT torna in vita in un concept render apparso su Facebook

Il render di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 75 VGT propone linee scolpite e proporzioni sportive che rimandano al carattere originale dell’Alfa 75, ma con un approccio contemporaneo. Il frontale è dominato da un cofano muscoloso e da gruppi ottici resi più simili alle attuali tendenze del design Alfa Romeo, mentre la calandra a trilobo mantiene la tradizione del marchio. I paraurti ridisegnati e i passaruota pronunciati conferiscono un aspetto aggressivo e dinamico, perfettamente in linea con la vocazione sportiva del modello.

Advertisement

Particolare attenzione è stata riservata ai dettagli aerodinamici di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 75 VGT: il profilo laterale è pulito ma incisivo, con un accenno di spoiler integrato nel portellone posteriore, mentre i cerchi multirazze e altri elementi esaltano il carattere racing del render. Sul retro, le luci sottili e orizzontali ricordano il design anni ’80 ma reinterpretato in chiave moderna, conferendo alla vettura un look tecnologico e sofisticato.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo 75 VGT immaginata da Bruno Callegarin appare come una vettura capace di colpire sia gli appassionati del marchio sia i giovani fan del design automobilistico contemporaneo. L’interpretazione del designer valorizza l’eredità della 75, pur proiettandola verso una visione futuristica che potrebbe ispirare futuri concept ufficiali Alfa Romeo. Il render della nuova Alfa 75 VGT è un esempio di come il talento creativo possa ridare vita a modelli iconici, fondendo nostalgia, innovazione e passione per il design automobilistico italiano. Chissà se il biscione prenderà in considerazione per il suo futuro di riportare in vita modelli del passato mantenendo però le linee di design che le hanno rese famose nel mondo.