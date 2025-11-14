Lancia continua a spingere le vendite della nuova Ypsilon: promozioni speciali per novembre

Come sappiamo la nuova Lancia Ypsilon non sta registrando risultati straordinari nel nostro continente anche se comunque nel nostro paese le cose vanno un po’ meglio rispetto che nel resto d’Europa. Nonostante ciò Lancia non molla e ha deciso di rilanciare le vendite della sua compatta di punta con un’offerta speciale valida fino al 26 novembre 2025. L’iniziativa riguarda in particolare la versione Hybrid, proposta con promozioni legate anche al finanziamento, ma solo su una selezione di vetture in pronta consegna.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco la promozione di novembre 2025 per rilanciare le sue vendite in Italia

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon Hybrid monta il motore PureTech 3 cilindri turbo da 1,2 litri con 100 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti che integra una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima combinata raggiunge i 110 CV, con una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. I consumi dichiarati sono di 4,5 litri per 100 km (WLTP) con emissioni di 102 g/km di CO₂.

Il prezzo di listino della nuova Lancia Ypsilon Hybrid parte da 24.900 euro, ma con la promozione sulle vetture in pronta consegna si scende a 19.500 euro. Chi aderisce al finanziamento può ridurre ulteriormente il prezzo a 17.900 euro. Insomma si tratta indubbiamente di una iniziativa molto interessante che potrebbe attrarre tutti coloro che già da un po’ di tempo pensano di acquistare la nuova vettura di Lancia.

Le condizioni economiche del finanziamento prevedono un anticipo di 2.934 euro e un importo totale del credito di 15.237,17 euro. L’importo totale dovuto ammonta a 19.447,28 euro, comprensivo di spese di istruttoria, interessi e servizi aggiuntivi come Identicar 12 mesi. La restituzione è prevista in 36 rate: 35 da 129 euro e una rata finale residua di 14.893,2 euro. Il TAN fisso è del 7,99 per cento e il TAEG del 10,53 per cento. Ricordiamo che l’offerta riguarda solo modelli già disponibili in pronta consegna, limitando la possibilità di personalizzazione dell’auto secondo le preferenze del cliente. Speriamo naturalmente che con questa promozione la situazione relativa alle vendite della nuova Ypsilon possa migliorare sensibilmente almeno in Italia.