Jeep lancia l’edizione limitata Jeep Compass Trail Edition in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata “Jeep Compass Trail Edition“, un SUV compatto basato sulla Compass, presso le concessionarie autorizzate Jeep in tutto il Giappone, in una serie limitata di 100 unità, a partire da sabato 29 novembre. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 4.790.000 yen (tasse incluse).

Dopo la Commander Trail Edition, annunciata a settembre, è ora disponibile l’edizione limitata Jeep Compass Trail Edition

Basato sull’allestimento base Compass Longitude è un SUV compatto dotato di un design sofisticato che si integra perfettamente sia negli ambienti esterni che in quelli urbani, ed è ricco di funzionalità. La carrozzeria elegante, abbinata alla tradizionale griglia a sette feritoie Jeep e ai passaruota audaci, che creano un aspetto sorprendente con la loro finitura tridimensionale, crea un look elegante ma potente che si distingue anche in città. È inoltre dotato di serie di funzionalità di sicurezza avanzate, un sistema di navigazione audio Uconnect e un monitor touchscreen da 10,1 pollici, che gli hanno fatto guadagnare ampi consensi per il suo stile moderno e sofisticato, la sua funzionalità e la sua sicurezza.

Dopo la Commander Trail Edition, annunciata a settembre, è ora disponibile l’edizione limitata Jeep Compass Trail Edition. Il suo stile distintivo presenta una carrozzeria nera e grigia con vivaci accenti rossi, in particolare quelli sulla fascia anteriore inferiore (paraurti anteriore inferiore), che cattureranno sicuramente l’attenzione dei passanti. I tradizionali accenti cromati sono ora disponibili in Neutral Gray e Gloss Black, e questo modello in edizione limitata presenta cerchi da 18 pollici in nero lucido, un pollice più grandi rispetto al modello base. Il posteriore presenta uno speciale badge con motivo camouflage e scritta “TRAIL” rossa, creando un design unico con un esterno nero e grigio discreto impreziosito da accenti rossi.

La stessa attenzione ai dettagli si riflette negli interni. Oltre ai sedili con cuciture rosse, anche il cruscotto presenta una combinazione di colori rosso e nero, creando un design in armonia con gli esterni. Il design elegante e la combinazione di colori a contrasto rendono questo veicolo speciale, disponibile solo in un’edizione limitata.

La nuova Jeep Compass Trail Edition si distingue per un carattere deciso e una forte identità estetica, che ne esaltano lo spirito avventuroso senza rinunciare all’eleganza. Il design esterno è immediatamente riconoscibile grazie a una serie di dettagli esclusivi che conferiscono al SUV compatto un aspetto più robusto e raffinato. Gli specchietti retrovisori in colore neutro e la griglia anteriore nera lucida, impreziosita da accenti in grigio neutro, creano un contrasto elegante e dinamico. Lo stesso trattamento si ritrova nelle cornici dei fendinebbia, mentre la fascia inferiore anteriore color mela rossa introduce una nota di vivacità che sottolinea la personalità sportiva del modello.

Anche i dettagli posteriori e le modanature dei finestrini di Jeep Compass Trail Edition riprendono la finitura grigio neutro, armonizzandosi perfettamente con le barre portatutto nere, che integrano sottili inserti nello stesso tono. A completare il look troviamo una serie di stemmi esclusivi, tra cui il logo Jeep in grigio neutro, l’emblema Compass nero, grigio e rosso, e naturalmente il distintivo badge “TRAIL”, simbolo di appartenenza alla famiglia Trail Rated. I cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido aggiungono un tocco di aggressività e raffinatezza, esaltando la presenza su strada della vettura.

Gli interni della Compass Trail Edition proseguono sulla stessa linea di esclusività e cura del dettaglio. L’abitacolo combina materiali di qualità e tocchi sportivi, creando un ambiente accogliente ma dal carattere deciso. Il volante rivestito in pelle con cuciture rosse a contrasto trasmette immediatamente una sensazione di solidità e precisione, mentre i dettagli interni bicolore rosso e nero accentuano la vocazione off-road del modello. I sedili in pelle sintetica, anch’essi decorati con cuciture rosso/nero, offrono comfort e resistenza, perfetti per affrontare sia la città sia i percorsi più impegnativi.