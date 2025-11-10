Stellantis Design Studio e Formitalia vincono il prestigioso Archiproducts Design Award 2025

Stellantis Design Studio e Formitalia hanno ottenuto un importante riconoscimento con il loro progetto congiunto “The Joker Throne”, premiato agli Archiproducts Design Awards 2025. L’opera ha conquistato la giuria internazionale grazie al suo approccio innovativo e al design audace, capace di combinare originalità, teatralità e un’estetica provocatoria. Il trono, simbolo della nuova Joker Collection, rappresenta un esempio di come il design contemporaneo possa reinterpretare elementi iconici della cultura pop in chiave artistica e funzionale.

Stellantis Design Studio: “The Joker Throne”, è stato nominato vincitore degli Archiproducts Design Awards 2025

L’annuncio ufficiale dei vincitori è stato effettuato il 6 novembre durante l’elegante ADA Night, un evento esclusivo dedicato ai migliori progetti di design a livello globale. Questo premio conferma il valore creativo della collaborazione tra Stellantis Design Studio e Formitalia, consolidando la loro capacità di spingersi oltre i confini tradizionali del design e di portare innovazione nel mondo dell’arredamento di lusso.

Il pluripremiato Trono Joker è un elemento centrale della Joker Collection, una nuovissima e audace linea di mobili creata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP). Il Trono cattura il fascino narcisistico e il sorriso perennemente sfigurato del Joker. Infonde un senso di tensione, ribellione e umorismo contorto nel design di lusso.

“Questa collezione è un’audace dichiarazione di dualità e conflitto, che cattura lo spirito caotico e misterioso del Joker”, ha affermato Klaus Busse, responsabile di Stellantis Design Studio. “Vedere ‘The Joker Throne’ premiato dagli Archiproducts Design Awards è un onore incredibile, che convalida il nostro percorso volto a superare i limiti e a sfidare l’estetica convenzionale”. Lanciata al Salone del Mobile 2025 ad aprile, questa esclusiva collezione ridefinisce il lusso con design audaci e sfacciati e un umorismo nero che è al tempo stesso accogliente e inquietante.