Stellantis ha registrato una crescita dell’11% ad ottobre 2025 in Messico

Stellantis Mexico ha registrato vendite per 8.230 unità a ottobre, con un aumento dell’11% rispetto a ottobre 2024, segnando il suo miglior ottobre dal 2022. Il marchio più venduto a ottobre è stato Ram con 3.113 unità. “L’ottima performance di ottobre riflette la forza del nostro portafoglio e la fiducia che i nostri clienti ripongono in Stellantis Mexico. Abbiamo raggiunto una crescita a due cifre e vendite record per diversi modelli, riaffermando l’impegno del nostro gruppo nel portare sul mercato prodotti interessanti e dimostrando il rafforzamento della nostra presenza sul mercato nazionale. Oltre a questi risultati positivi, abbiamo importanti progetti in corso che ci permetteranno di raggiungere tutti i nostri clienti”, ha commentato Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Mexico.

Un mese di ottobre 2025 davvero positivo per il gruppo Stellantis e i suoi marchi in Messico

All’interno del gruppo Stellantis, il mese si è chiuso con risultati particolarmente positivi per numerosi marchi. Alfa Romeo ha continuato la sua crescita nel mercato, totalizzando 50 unità vendute, un incremento dell’11% rispetto a ottobre 2024. Per il brand italiano si è trattato non solo del miglior ottobre di sempre, ma anche del mese più performante dell’intero 2025. A trainare il risultato è stata soprattutto la Tonale, che ha raggiunto 39 consegne, il suo miglior dato dell’anno e il miglior ottobre dalla sua introduzione. Ottimo anche l’andamento della Giulia, che ha triplicato i volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sempre a proposito di Stellantis, anche Dodge ha chiuso con un segno positivo, arrivando a 1.442 immatricolazioni, pari a una crescita del 12% su base annua. La Dodge Attitude ha messo a segno il suo miglior mese del 2025 e la miglior performance di ottobre dal 2021, con 899 unità. La Journey ha raggiunto quota 522 veicoli, mentre la Charger ha fatto registrare un deciso balzo del 69% rispetto a ottobre 2024.

Per FIAT è stato il mese più forte dell’anno, con 603 vendite totali e un aumento del 18% sull’anno precedente. La Pulse si è distinta nel mercato messicano con 387 unità, segnando il suo miglior ottobre di sempre. Buoni risultati anche per la Fastback, che con 127 consegne ha messo a segno un +38%. La Argo ha contribuito con 89 unità.

Nel frattempo, Jeep ha registrato 1.422 veicoli consegnati. La Compass ha totalizzato 334 unità, seguita dalla Renegade e dalla Wrangler con, rispettivamente, 285 e 271 SUV. La Commander ha raggiunto 216 consegne, la Grand Cherokee 181 e la JT 123 unità. La Wagoneer, infine, ha chiuso con 12 immatricolazioni.

Stellantis

Risultati molto forti anche per Peugeot, che ha venduto 1.600 veicoli. La Partner ha trainato le performance del marchio, registrando il miglior ottobre dal 2020 con 355 unità (+12%). Anche la 2008 ha chiuso in crescita (+2%), firmando il miglior ottobre dal 2021. Le 3008, Manager ed Expert hanno a loro volta ottenuto i migliori risultati di sempre per un mese di ottobre.

Infine, Ram ha vissuto un mese eccezionale, arrivando a 3.113 unità vendute, in aumento del 29% rispetto a ottobre 2024. Il Ram 700 continua a dominare, con 1.852 consegne e un +71% che rappresenta il miglior ottobre della sua storia. Bene anche il Ram 1200, con 816 veicoli distribuiti, mentre le linee Heavy Duty e Light Duty hanno raggiunto rispettivamente 284 e 147 unità.