Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: la compatta del futuro debutta nel nostro Paese

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo approda nel nostro Paese dopo il debutto internazionale a Monaco, portando con sé una carica di innovazione, prestazioni e stile che ridefinisce il concetto di auto compatta sportiva. Non si tratta solo di una show car: questo prototipo anticipa il futuro della gamma ad alte prestazioni GSE e, grazie alla sua presenza su Gran Turismo 7, permette a milioni di appassionati di provarla virtualmente.

Dopo l’anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco, la nuova, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si mostra in Italia

Spinta da due motori elettrici da 350 kW ciascuno, per una potenza combinata di 588 kW (800 CV) e 800 Nm di coppia, la nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi, raggiungendo una velocità massima di 320 km/h. Numeri da supercar, ottenuti nonostante la presenza di una batteria da 82 kWh, grazie a una costruzione ultraleggera che limita il peso a soli 1.170 kg.

Il design, reso possibile dalla piattaforma STLA Small, mostra un’interpretazione più tecnica e scolpita dei canoni stilistici Opel: proporzioni ribassate, carreggiate più ampie, un nuovo Opel Vizor sottile e un Opel Blitz illuminato che domina un’inedita bussola luminosa sia all’anteriore che al posteriore. Soluzioni aerodinamiche avanzate — come spoiler e diffusore attivi, parafanghi ottimizzati e cerchi differenziati da 21 e 22 pollici — garantiscono stabilità anche alle velocità più elevate.

L’abitacolo segue la filosofia “racing detox”: niente schermi superflui, ma un head-up display essenziale, sedile sportivo sospeso, roll-bar integrato e materiali leggeri in Bcomp. Sensori e superfici illuminate segnalano la presenza di veicoli nell’angolo cieco, fondendo tecnologia e attenzione al dettaglio. Con la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la casa tedesca celebra 60 anni di concept car e rinnova il proprio impegno nella mobilità elettrica ad alte prestazioni. Una visione concreta del futuro GSE, racchiusa in un’auto compatta ma estrema.