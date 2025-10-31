Fiat svela il prezzo della Pulse Abarth Stranger Things

Gli appassionati del “Sottosopra” in Brasile possono ora portarsi a casa un pezzo di Stranger Things, un fenomeno Netflix. Le vendite della Pulse Abarth Special Edition Stranger Things, sviluppata ispirandosi alla serie, sono iniziate in Brasile questo giovedì 30 ottobre. Il modello, ispirato all’atmosfera misteriosa ed elettrizzante della serie, sarà disponibile a partire da R$ 159.990,00.

Le vendite dell’edizione speciale Pulse Abarth Stranger Things partite giovedì 30 ottobre

Per celebrare l’inizio delle vendite dell’edizione speciale, Fiat, in collaborazione con Leo Burnett, ha preparato una campagna digitale composta da tre video che hanno come protagonista la Pulse Abarth, in una narrazione cinematografica che unisce intrattenimento e innovazione automobilistica. Il lancio avverrà domani, 31 ottobre, in occasione di Halloween, con il “sustomercial”, un teaser di 15 secondi mostrato durante gli spot Netflix, nelle trasmissioni di Cazé TV e nei trailer delle proiezioni cinematografiche del giorno.

Il filmato mescola suspense, umorismo e adrenalina, segnando l’inizio di una campagna che invita il pubblico ad “accelerare” nell’universo di Stranger Things. Saranno disponibili in totale 511 unità della Pulse Abarth Special Edition Stranger Things. Il modello presenta finiture esclusive e easter egg ispirati alla serie, pensati per appassionati e collezionisti alla ricerca di prestazioni e personalità.

Pulse Abarth è il primo SUV al mondo della Casa dello Scorpione, riconosciuto fin dal suo lancio sul mercato nel 2022 come una delle migliori opzioni della sua categoria e l’unico ad offrire caratteristiche realmente sportive. Dotata di motore turbo T270, Pulse Abarth è in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 215 km/h. Con 185 CV e 270 Nm di coppia, la taratura esclusiva ricerca le massime prestazioni, abbinando il motore a un cambio automatico a sei rapporti.