Stellantis premia 54 fornitori globali durante la quinta cerimonia annuale del Fornitore dell’Anno a Parigi

Il 28 ottobre Stellantis ha celebrato l’eccellenza dei propri fornitori premiando 54 partner globali in 20 categorie diverse, riconoscendo le loro prestazioni eccezionali, l’affidabilità e l’impegno costante verso l’eccellenza operativa. L’evento, giunto alla quinta edizione, si è svolto a Parigi, culla dei celebri marchi Stellantis come Peugeot, Citroën e DS Automobiles, unendo simbolicamente tradizione e innovazione. La cerimonia è stata guidata da Monica Genovese, Chief Purchasing Officer, e ha visto la partecipazione del Leadership Team dell’azienda, sottolineando l’importanza strategica dei fornitori nella catena globale di approvvigionamento. Oltre 200 partner internazionali hanno preso parte all’iniziativa, condividendo momenti di networking e riconoscendo coloro che incarnano i più alti standard di qualità, puntualità nelle consegne e collaborazione. L’appuntamento ha così ribadito l’impegno di Stellantis nel costruire relazioni solide e durature con i fornitori, promuovendo innovazione, eccellenza e crescita sostenibile.

Giunta alla sua quinta edizione, la cerimonia è stata presentata da Monica Genovese, Chief Purchasing Officer di Stellantis

Oltre alle premiazioni, i partecipanti hanno potuto assistere a sessioni di presentazione principali sulla futura strategia di prodotto di Stellantis, sulla strategia del marchio, sulla customer experience e sulle iniziative di qualità. L’evento si è concluso con un toccante discorso del CEO di Stellantis, Antonio Filosa, che ha sottolineato l’importanza strategica delle partnership con i fornitori:

“L’evento di oggi è stato più di un semplice riconoscimento: riflette un riallineamento che soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e del nostro settore”, ha dichiarato l’amministratore delegato Antonio Filosa. “Insieme ai nostri fornitori e partner, stiamo rafforzando i pilastri dell’innovazione, della sostenibilità e dell’eccellenza operativa. Questa collaborazione è essenziale per affrontare un mercato in rapida evoluzione e prepararci al futuro della mobilità”.

Monica Genovese ha ribadito questo sentimento, esprimendo profondo apprezzamento per il ruolo dei fornitori nel successo di Stellantis: “Le solide partnership con i fornitori sono il fondamento del nostro successo. Lavorando fianco a fianco, possiamo affrontare rischi e sfide esterne, garantire la consegna di componenti di alta qualità e costruire veicoli eccezionali per i nostri clienti. Congratulazioni a tutti i fornitori premiati quest’anno; la loro dedizione e la loro eccellenza stabiliscono lo standard per l’intera comunità della nostra supply chain.”

I candidati e i vincitori del premio Fornitore dell’anno sono stati selezionati da un team globale e interfunzionale in base a criteri chiave: prestazioni, innovazione, allineamento con i valori fondamentali di Stellantis e impegno verso obiettivi condivisi.