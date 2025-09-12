Citroën torna ufficialmente alle corse con il debutto in Formula E

Citroën è orgogliosa di annunciare il suo impegno ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E a partire dalla stagione 2025/2026. Un’avventura elettrica, innovativa e appassionante che incarna i valori del brand e la sua visione della mobilità di domani. Continuando a entusiasmare i cuori degli appassionati di corse automobilistiche, la casa francese torna ufficialmente alle corse automobilistiche come team ufficiale dopo il suo abbandono del WRC nel 2019, un settore che ha contribuito a plasmare la storia e la leggenda del marchio.

Citroën entra a far parte del campionato mondiale ABB FIA Formula E per la stagione 2025/2026

L’adesione di Citroën al Campionato mondiale ABB FIA Formula E rappresenta un chiaro segnale di condivisione di valori con il motorsport più innovativo e visionario, ricollegandosi alla competizione nella sua forma più moderna e sostenibile. La Formula E, completamente elettrica, è una manifestazione responsabile e impegnata, che unisce prestazioni sportive ad attenzione per l’ambiente. Il calendario delle gare 2025/2026 include tappe molto popolari nel cuore delle città, capaci di attrarre un pubblico giovane, dinamico, attento e connesso, sempre interessato alle novità tecnologiche e alle soluzioni di mobilità del futuro.

Citroën utilizzerà questa piattaforma internazionale per comunicare la propria ispirazione tecnologica e condividere la sua visione innovativa sulla mobilità sostenibile, mostrando al mondo come l’elettrico possa coniugare prestazioni, emozione e rispetto dell’ambiente. Maggiori dettagli e informazioni ufficiali saranno comunicati lunedì 20 ottobre, offrendo al pubblico e agli appassionati un approfondimento esclusivo sulle strategie, i progetti e le novità che Citroën porterà nel Campionato mondiale di Formula E e nel panorama della mobilità elettrica globale.