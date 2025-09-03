Leapmotor registra in Italia una quota record del 6,4% nel segmento BEV

Leapmotor continua senza sosta la sua costante e rapida ascesa all’interno del mercato automobilistico italiano, confermando anche nel mese di agosto una serie di risultati particolarmente significativi che rafforzano e consolidano la sua posizione tra i principali protagonisti della nuova mobilità elettrica.

Leapmotor continua la sua ascesa nel mercato italiano

Nel corso dello scorso mese, infatti, il marchio ha raggiunto una quota di mercato record pari al 6,4% nel segmento dei veicoli completamente elettrici a batteria (BEV), con un incremento di ben 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente di luglio. Questo progresso ha consentito a Leapmotor di conquistare la sesta posizione assoluta nel ranking nazionale dedicato ai veicoli BEV, un traguardo che testimonia in maniera chiara e inequivocabile la competitività crescente del marchio nel panorama italiano della mobilità a zero emissioni.

Ma i successi non si fermano qui: Leapmotor ha infatti stabilito un nuovo primato anche nell’ambito del mercato totale delle autovetture (Passenger Cars), raggiungendo una quota complessiva dello 0,4%. Si tratta di un segnale evidente di una crescita solida, continua e costante, accompagnata da una fiducia sempre maggiore da parte dei consumatori italiani, che guardano con interesse alle soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate offerte dal marchio nel settore della mobilità sostenibile del futuro.

Protagonista assoluta della scena italiana rimane, ancora una volta, la Leapmotor T03, che con ben 161 immatricolazioni registrate nel solo mese di agosto si conferma senza rivali come la citycar elettrica più venduta in tutto il territorio nazionale. Questo risultato, di grande rilevanza per il marchio, consolida ulteriormente il ruolo della T03 come modello di punta nel settore della mobilità urbana a zero emissioni, dimostrando come il pubblico italiano stia apprezzando sempre di più le soluzioni proposte da Leapmotor.

I numeri raggiunti rappresentano la prova tangibile della solidità e della coerenza della strategia di crescita adottata dall’azienda: offrire veicoli elettrici caratterizzati da un prezzo accessibile, da tecnologie avanzate e da prestazioni pensate su misura per le esigenze tipiche della mobilità cittadina. La T03, in particolare, continua a conquistare nuovi clienti mese dopo mese grazie al suo perfetto equilibrio tra efficienza energetica, autonomia più che adeguata per un utilizzo quotidiano e un posizionamento economico estremamente competitivo, elementi che ne fanno una proposta unica nel panorama delle citycar elettriche.

Leapmotor conferma il proprio impegno a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, con l’obiettivo dichiarato di accelerare la transizione verso una mobilità completamente elettrica e a zero emissioni. A testimonianza di questa strategia ambiziosa, il marchio vanta già una rete commerciale capillare con ben 125 punti vendita distribuiti in modo strategico sul territorio nazionale, e intende continuare ad ampliarla per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei clienti.

Allo stesso tempo, Leapmotor sta lavorando per arricchire la propria gamma di veicoli. Oltre ai modelli attualmente disponibili – la citycar T03 e il C10, proposto sia nella versione full electric sia nella variante super ibrida REEV – l’azienda ha già programmato per il mese di settembre l’arrivo ufficiale nelle concessionarie della B10. Questo nuovo SUV farà il suo debutto europeo in occasione dell’importante evento internazionale IAA MOBILITY MUNICH 2025, che si terrà in Germania il prossimo 8 settembre, segnando un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del brand sul mercato europeo.