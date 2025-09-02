Nuova Lancia Flaminia Super Sport Zagato: suggestiva ipotesi di una futura versione

Nuova Lancia Flaminia Super Sport Zagato è l’ultimo render realizzato dal creatore digitale Mirko del Prete che su Instagram ha pubblicato questa suggestiva ipotesi di una futura versione moderna del mitico modello di Lancia.

Ipotizzato il design di una moderna nuova Lancia Flaminia Super Sport Zagato

Come ricorda lo stesso Mirko del Prete nel post di presentazione della sua nuova Lancia Flaminia Super Sport Zagato, all’inizio di novembre 1964 viene presentato l’ultimo modello della serie Flaminia carrozzata da Zagato. Questa nuova versione, chiamata “Super Sport”, non introduce rilevanti modifiche meccaniche, se non per un diverso sistema di alimentazione tramite nuovi carburatori. Il vero elemento distintivo risiede invece nella carrozzeria: pur richiamando le linee eleganti e sportive dei modelli precedenti, la Supersport si distingue per l’adozione della cosiddetta “coda tronca”, che conferisce al veicolo un aspetto più dinamico e moderno.

Questa soluzione stilistica non solo caratterizza il design esterno, ma migliora anche l’aerodinamica, anticipando tendenze che diventeranno sempre più popolari nelle vetture sportive degli anni successivi. La Flaminia Supersport rappresenta così la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, unendo il classico fascino delle creazioni Zagato con dettagli estetici all’avanguardia, che ne fanno un modello iconico e facilmente riconoscibile all’interno della lunga storia della Flaminia.

In questo render viene presentata una suggestiva interpretazione di come potrebbe apparire oggi una moderna e del tutto ipotetica nuova Lancia Flaminia Super Sport Zagato. L’elaborazione digitale, pubblicata da MDP Automotive, cerca di immaginare un’evoluzione del celebre modello senza tradirne le proporzioni e il carattere originario. Il risultato che si può osservare nel post rimane infatti fedele allo spirito della vettura storica, evitando interventi eccessivamente invasivi e mantenendo intatti i tratti stilistici più riconoscibili. Si tratta quindi di un omaggio rispettoso al design di Zagato e alla tradizione Lancia, che riesce a coniugare memoria storica e gusto contemporaneo con equilibrio ed eleganza.