Stellantis richiama oltre 219.000 veicoli negli USA

Stellantis ha annunciato un richiamo di sicurezza che riguarda circa 219.577 veicoli negli Stati Uniti. Il richiamo riguarda alcuni modelli Ram ProMaster 2019-2021 e Dodge Journey 2019-2020. Il problema deriva da potenziali crepe nel microprocessore del sistema di retromarcia, che potrebbero impedire la corretta visualizzazione dell’immagine. I veicoli interessati potrebbero visualizzare uno schermo vuoto, nero, blu o invertito al posto dell’immagine retromarcia richiesta.

Stellantis: alcuni veicoli Ram ProMaster e Dodge Journey presentano un problema alla telecamera posteriore

Alcuni veicoli Ram ProMaster prodotti tra il 2019 e il 2021 e Dodge Journey del 2019-2020 presentano un problema relativo alla telecamera posteriore, che può comportare la non conformità allo standard federale FMVSS n. 111, “Visibilità posteriore”. Questo difetto aumenta il rischio di incidenti se il conducente non percepisce correttamente l’immagine retrovisiva durante la retromarcia. Sono coinvolte 141.906 unità di Ram ProMaster e 77.671 Dodge Journey.

La vicenda ha avuto inizio il 28 febbraio 2024, quando la NHTSA ha aperto l’indagine PE24-006 per la perdita dell’immagine della telecamera sulla Dodge Journey. FCA US ha risposto a maggio 2024 e, a partire da febbraio 2025, il dipartimento TSRC ha analizzato dati, modifiche dei componenti e rapporti del fornitore. Dopo ulteriori verifiche fino a luglio 2025, il TSRC ha confermato un problema costruttivo legato alla perdita dell’immagine della telecamera. Il 19 agosto 2025 FCA US ha ufficialmente riconosciuto la possibile non conformità alla norma FMVSS 111 per tutti i veicoli interessati.

I concessionari di Stellantis sostituiranno la telecamera posteriore senza alcun costo. Si prevede che le lettere di notifica provvisoria, che informeranno i proprietari del rischio per la sicurezza, saranno inviate per posta a partire dal 30 settembre 2025. Una seconda notifica verrà inviata non appena sarà disponibile la soluzione definitiva. I proprietari possono contattare il servizio clienti Chrysler al numero 800-853-1403. Il numero di richiamo Chrysler è 59C. Per ulteriori informazioni, i proprietari possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration.