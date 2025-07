Leasys: Gaëtan Nannette nuovo Chief Internal Audit Officer

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, annuncia la nomina di Gaëtan Nannette a nuovo Chief Internal Audit Officer. Gaëtan Nannette entra in Leasys provenendo da Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Credit Officer, supervisionando la strategia creditizia e i framework di rischio in diversi mercati europei. Ha maturato una solida carriera nel controllo finanziario e nell’audit, ricoprendo ruoli progressivamente più senior all’interno del Gruppo Crédit Agricole e sviluppando competenze specialistiche in open banking, gestione del rischio, animazione e coordinamento delle linee di business del credito e conformità normativa.

Nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione di Leasys

La sua leadership in iniziative chiave dimostra il suo impegno per l’innovazione e la promozione di sinergie tra team interfunzionali. Laureato presso l’École Supérieure d’Ingénieurs Paris-Est Créteil, ESIPE, ha conseguito un master in Servizi Bancari e di Supporto Finanziario presso il CFPB – Ecole Supérieure de la Banque.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Gaëtan nel team. La sua vasta esperienza e la sua profonda conoscenza delle funzioni di audit, controllo e rischio di credito lo rendono una risorsa preziosa per il Gruppo. Sono certo che svolgerà un ruolo chiave nel rafforzare l’integrità e l’efficacia delle nostre operazioni, in piena coerenza con i valori di Leasys”, ha commentato Rolando D’Arco, Amministratore Delegato di Leasys Group.

“Sono onorato di unirmi a questa azienda emergente nel settore del noleggio a lungo termine e di guidare la funzione di audit in 11 paesi. Nella nostra continua espansione, è fondamentale supportare questo slancio con processi solidi e conformità normativa. In questo contesto, l’audit non è solo un meccanismo di controllo, ma un partner strategico che consente performance sostenibili e crea fiducia operativa. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i colleghi di tutta l’organizzazione e di contribuire attivamente al successo collettivo dell’azienda”, ha dichiarato Gaëtan Nannette, nuovo Chief Internal Audit Officer di Leasys.