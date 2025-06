Stellantis leader del mercato delle auto elettriche in Spagna a maggio e in tutto il 2025

Stellantis ha chiuso il mese di maggio con 2.192 veicoli completamente elettrici immatricolati (autovetture e veicoli commerciali), pari a una quota di mercato del 22,6 per cento. Questi dati rafforzano la posizione dell’azienda al vertice della classifica di questo mercato. Stellantis è inoltre leader del mercato totale completamente elettrico di quest’anno, con 7.303 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,8%.

Con oltre 2.000 immatricolazioni a maggio e una quota di mercato del 22,6%, Stellantis leader del mercato spagnolo delle auto elettriche

Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli 100% elettrici dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, coprendo praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle city car compatte ai SUV, berline, fuoristrada e supercar. Un veicolo di questo tipo su cinque venduto nel nostro Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis.

Stellantis è leader anche nel mercato delle autovetture completamente elettriche a maggio, con 1.900 immatricolazioni e una quota di mercato del 21,2 per cento. È leader anche quest’anno, con 45.989 immatricolazioni e una quota di mercato del 17,1 per cento. Inoltre, la Citroën ë-C3 è stata l’autovettura completamente elettrica più venduta a maggio, con la Peugeot E-2008 (prodotta nello stabilimento di Vigo) e la nuova Opel Frontera Electric che si sono classificate nella Top 10 delle autovetture completamente elettriche più vendute in Spagna questo mese.

Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici, con una quota di mercato del 38,8 per cento a maggio e 1.314 immatricolazioni, e una quota di mercato del 35,1% dall’inizio dell’anno. Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità di questi modelli alle esigenze di aziende, professionisti e privati.