Sébastien Jacquet nominato Chief Quality Officer di Stellantis al posto di Antonio Filosa

Stellantis ha annunciato oggi che Sébastien Jacquet è stato nominato Chief Quality Officer, con effetto immediato. Sébastien Jacquet sostituisce Antonio Filosa, nominato nuovo CEO del gruppo la scorsa settimana. In passato, Sébastien Jacquet ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di Vicedirettore del settore Ingegneria e Tecnologia, nonché di Responsabile di Linea e Ingegneria per i progetti Cross Car.

Sébastien Jacquet succede ad Antonio Filosa, nominato nuovo Amministratore Delegato di Stellantis

Con un’esperienza professionale che si estende su un arco di quasi 25 anni nei settori della qualità, dell’ingegneria e della tecnologia applicata all’industria automobilistica, oltre che nella ricerca e sviluppo e nella gestione di progetti complessi, ha avuto un ruolo determinante nel processo che ha portato al lancio sul mercato della prima piattaforma multi-energia del gruppo Stellantis, denominata STLA Medium, contribuendo in modo significativo alla sua realizzazione e implementazione.

La piattaforma è stata impiegata per la produzione di SUV compatti di nuova generazione. Attualmente, sono già disponibili sul mercato modelli come la Peugeot 3008, la Peugeot 5008, l’Opel Grandland, la DS 8 e la nuova Jeep Compass, tutti sviluppati sulla base di questa architettura innovativa. Anche la nuova Citroën C5 Aircross, il cui lancio è previsto per il 2025, farà parte di questo gruppo di veicoli e sfrutterà la medesima piattaforma, confermando la sua versatilità e centralità nella strategia multi-energia di Stellantis.