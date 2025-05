Stellantis e Renault: un’alleanza tra i due colossi non è da escludere

Il settore automobilistico europeo sta attraversando una fase critica e di profonda trasformazione. In questo contesto, tornano ciclicamente le ipotesi di una possibile collaborazione tra Renault e Stellantis, due dei principali protagonisti del panorama industriale continentale. Pur escludendo l’idea di una fusione vera e propria, cresce l’interesse attorno a una potenziale alleanza strategica e tecnologica, sul modello di un “Airbus dell’auto”.

Esclusa una fusione secondo alcuni analisti Stellantis e Renault potrebbe dare vita ad un’alleanza

Lo stesso Luca de Meo, CEO di Renault, ha lasciato intendere che un progetto simile potrebbe avere senso in un’ottica europea. Stellantis, ancora senza un amministratore delegato da dicembre 2024, affronta alcune difficoltà, mentre Renault appare più solida grazie ai successi di modelli come la Scenic E-Tech e la nuova Renault 5. Tuttavia, un’unione tra i due gruppi resterebbe complessa: Stellantis ha già un portafoglio di marchi molto vasto e frammentato, con alcuni – come Lancia, Fiat e Alfa Romeo – che faticano a ritrovare una chiara identità.

Renault, da parte sua, punta sulla qualità del prodotto e sulle buone decisioni tecnologiche. Oltre all’iconica Dacia e alle icone elettriche (R5, R4), il produttore francese possiede anche Horse, una joint venture con Geely, che sviluppa moderni sistemi di propulsione ibridi e a idrogeno che potrebbero rappresentare la chiave del futuro.

Renault e Stellantis potrebbero avviare una collaborazione strategica basata su una piattaforma tecnologica condivisa, anziché fondersi in un’unica entità. L’idea è cooperare su componenti, software e strutture di ricerca, mantenendo l’indipendenza aziendale. Luca de Meo ipotizza un modello simile a un “Airbus dell’auto”, aperto anche ad altri partner europei, come Volkswagen. Questa alleanza avrebbe l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’industria automobilistica europea, messa alla prova da un sistema cinese fortemente integrato e sostenuto dallo Stato, capace di avanzare rapidamente sul fronte dell’innovazione.

La collaborazione tra Renault e Stellantis potrebbe dunque rappresentare l’inizio di una risposta europea alla pressione globale. Questo non è il momento delle guerre di guerriglia tra marchi, ma di partnership strategiche. Per il momento però occorrerà aspettare la nomina del nuovo capo di Stellantis.