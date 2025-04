Stellantis inaugura un nuovo centro di distribuzione di ricambi Mopar avanzato a New York

Stellantis ha celebrato nelle scorse ore un traguardo significativo con l’inaugurazione ufficiale del nuovo e all’avanguardia Mopar Parts Distribution Center (PDC), situato a East Fishkill, nello Stato di New York. Frutto di un investimento pari a 64 milioni di dollari, questo centro logistico di ultima generazione è stato progettato per ottimizzare la distribuzione dei ricambi nell’intera area nord-orientale degli Stati Uniti, migliorando in modo sostanziale l’efficienza del servizio e il supporto fornito a concessionarie e clienti finali.

Stellantis ha investito 64 milioni di dollari nel Mopar Parts Distribution Center

All’evento hanno preso parte figure chiave dell’organizzazione, tra cui Darren Bradshaw, Vicepresidente Senior di Mopar per il Nord America, James Parker Jr., Vicepresidente della Supply Chain Mopar per la regione, e Anthony Fioritto II, Direttore della Supply Chain Mopar, insieme a Steve Caswell, rappresentante della Contea di Dutchess. Di fronte a un pubblico composto da rappresentanti istituzionali locali e statali, dirigenti Stellantis, concessionarie partner e membri della UAW, è stato evidenziato il valore strategico del nuovo centro per potenziare il servizio clienti e sostenere attivamente la comunità locale.

“L’inaugurazione del nostro nuovo Mopar Parts Distribution Center a East Fishkill segna un investimento significativo nella nostra crescita a lungo termine e nelle nostre capacità di servizio”, ha dichiarato Bradshaw. “Questa struttura supporta la nostra forza lavoro dedicata, rappresentata dalla UAW, con gli strumenti e l’ambiente di cui ha bisogno per avere successo. Integrando tecnologie all’avanguardia e automazione, stiamo rafforzando la nostra catena di approvvigionamento, accelerando i tempi di consegna e rafforzando il nostro impegno per la soddisfazione di concessionari e clienti, oltre al successo dei dipendenti”.

Strategicamente posizionata per ottimizzare il servizio per le concessionarie e i clienti Stellantis in tutto il Nord-Est, l’ampia struttura di 534.000 metri quadrati ospita un vasto inventario di oltre 46.000 ricambi unici e si prevede che elaborerà oltre 2 milioni di spedizioni all’anno. “L’inaugurazione del Mopar Parts Distribution Center rappresenta un enorme impulso per East Fishkill”, ha affermato Caswell. “Questa struttura non è solo un investimento in infrastrutture, ma nelle nostre persone, nelle nostre attività e nel nostro futuro. La decisione di Stellantis di portare questo centro di distribuzione avanzato e quasi 100 posti di lavoro nella nostra comunità sottolinea il potenziale della nostra città come polo in crescita per lo sviluppo tecnologico ed economico”.

Il PDC Mopar di East Fishkill è il primo stabilimento Stellantis negli Stati Uniti a disporre dell’innovativo sistema di stoccaggio e prelievo automatizzato AutoStore, una svolta nella logistica di magazzino. Il sistema AutoStore integra 40 unità robotizzate che utilizzano una tecnologia di prelievo avanzata per muoversi su un sistema di binari sopra una griglia ad alta densità piena di componenti stoccati. I robot recuperano i componenti necessari da uno dei 70.000 contenitori impilati in uno spazio di 18.000 piedi quadrati (circa 1600 metri quadrati), consegnandoli in modo efficiente alle stazioni di elaborazione dove i dipendenti del PDC preparano le spedizioni finali.

Questa automazione all’avanguardia migliora significativamente la velocità, la precisione e l’affidabilità di completamento degli ordini di componenti, riducendo al minimo l’ingombro in magazzino necessario per lo stoccaggio delle scorte.

Il Mopar PDC di East Fishkill è una delle 21 strutture attualmente in Nord America che forniscono ricambi e ricambi personalizzati a concessionari e clienti aftermarket. Per supportare l’obiettivo di Stellantis di ridurre le emissioni di carbonio, Mopar ha ridotto strategicamente l’ingombro dei magazzini ricambi nella regione nord-orientale degli Stati Uniti, unendo le ex strutture PDC di Tappan, New York e Boston in un’unica struttura, riducendo ulteriormente l’ingombro fisico del PDC di East Fishkill grazie al sistema AutoStore.