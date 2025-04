Leapmotor svela la sua prima berlina

Leapmotor, partner cinese di Stellantis, sta preparando la sua prima berlina elettrica. Presentata per la prima volta in foto condivise dalla casa automobilistica e dall’ufficio marchi cinese in vista del suo debutto pubblico al Salone dell’Auto di Shanghai di fine mese, la berlina si chiama B01. Da non confondere con la B10, la B01 presenta una forte somiglianza con la prima, con la differenza fondamentale, ovviamente, che è una berlina. In un mondo in cui sempre più SUV arrivano sul mercato, è bello vedere una nuova berlina elettrica arrivare sul mercato.

Prime immagini senza veli della prima berlina di Leapmotor

Si tratta di una berlina dalle linee molto classiche come tante altre presenti sul mercato. Proprio come la B10, la parte anteriore della B01 include fari stretti, una barra luminosa a LED e un paraurti oscurato. Le fiancate sono piuttosto semplici, con solo qualche pieghettatura e maniglie delle portiere a filo. Nella parte posteriore della berlina elettrica di Leapmotor si trovano luci a LED e (avete indovinato) una barra luminosa.

La B01 sarà offerta con due diverse opzioni di propulsore, entrambe equipaggiate con batterie al litio-ferro-fosfato prodotte dal fornitore CALB. Il modello base avrà un motore elettrico in grado di erogare una potenza di 177 CV (132 kW), mentre la versione più avanzata, di punta, sarà dotata di un motore più potente da 214 CV (160 kW), garantendo prestazioni elevate per i consumatori che cercano un’esperienza di guida più dinamica e sportiva. Al momento, non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sulle dimensioni specifiche del pacco batterie né sull’autonomia che il veicolo sarà in grado di percorrere con una singola ricarica, ma si prevede comunque una performance soddisfacente in termini di efficienza.

Un aspetto che non può passare inosservato riguarda il prezzo. Come per molti altri veicoli elettrici provenienti dalla Cina, la B01 si prevede sarà particolarmente accessibile, con rapporti locali che suggeriscono un prezzo variabile tra i 100.000 e i 150.000 yuan (circa 13.600-20.400 dollari). Questo rende il veicolo una proposta interessante nel panorama dei veicoli elettrici globali, dove il prezzo competitivo è uno degli elementi chiave. Inoltre, per coloro che desiderano un tocco extra di lusso, la B01 sarà disponibile anche con un sistema LiDAR montato sul tetto, una tecnologia che offre un livello superiore di assistenza alla guida, contribuendo a migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva del veicolo.