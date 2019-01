Il brand Ferrari torna ad essere il marchio più forte al mondo secondo uno studio effettuato da Brand Finance. Il marchio iconico ha aumentato il Brand Strength Index (BSI), segnando tre punti da 91,5 a 94,8 su 100 nell’ultimo anno, superando marchi come McDonald’s, Coca-Cola, Lego e Disney e tornado leader della classifica come già avvenuto nel 2014. Brand Finance determina la forza relativa dei marchi attraverso una scorecard equilibrata di parametri che valutano gli investimenti di marketing, la partecipazione degli azionisti e le prestazioni aziendali. In base a questi criteri, Ferrari è la più forte di soli 14 marchi nella classifica Global Finance 500 del Brand Finance del 2019 dei marchi più importanti del mondo a cui viene assegnato il punteggio AAA +.

Fin dalla sua nascita, la Ferrari è rimasta sinonimo di stile e prestazioni, consentendo al marchio di espandersi con successo in altri settori – dalla merce, come cappelli e occhiali da sole, ai parchi tematici e persino al Maranello Village, un hotel a tema Ferrari – senza perdere la sua appello come un marchio di lusso. I marchi di auto di lusso in generale continuano a girare la testa e conquistare l’approvazione del consumatore. Porsche e BMW seguono Ferrari come marchi di prima classe con le valutazioni di forza del marchio AAA. David Haigh, CEO di Brand Finance, ha commentato:

“In qualità di prima casa automobilistica di lusso al mondo, la Ferrari ha un livello senza precedenti di riconoscimento del marchio, sostenendo l’eccellenza per il design e l’innovazione. Il logo del cavallino rampante è un simbolo perfetto della forza e della vitalità del marchio mentre progetta nuovi modelli e raggiunge il settore automobilistico.”