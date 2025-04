Stellantis e Sem Parar annunciano importante partnership in Brasile

Stellantis, azienda leader nel settore automobilistico, in partnership con Sem Parar, un ecosistema di mobilità specializzato in veicoli, annuncia che in Brasile tutti i clienti dei marchi Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram potranno attivare il loro tag Sem Parar con condizioni di adesione speciali.

La partnership è valida sia per i consumatori che già possiedono veicoli di questi marchi, sia per i nuovi proprietari. Inoltre, a partire da oggi (14), tutti i nuovi veicoli Citroën, Abarth, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram usciranno dalla fabbrica con il tag Sem Parar installato e con sei mesi gratuiti nell’offerta più completa dell’azienda, oltre ad altri vantaggi. Per i veicoli acquistati senza tag, i consumatori possono richiederlo anche tramite l’app Sem Parar, garantendo le stesse condizioni speciali di iscrizione e ricevendo il tag a casa.

Tra i vantaggi offerti dall’ecosistema Sem Parar c’è la sua ampia accettazione su tutta la rete a pedaggio, comprese le autostrade dotate del sistema di pedaggio a flusso libero e in oltre 7.300 punti urbani. Questi punti includono più di 2.700 parcheggi, 2.900 stazioni di servizio, 760 drive-thru, 160 autolavaggi e diversi condomini commerciali e residenziali.

Inoltre, i clienti che attivano il tag avranno accesso alla SuperApp Sem Parar, che dispone di oltre 30 servizi esclusivi, come il pagamento dei debiti del veicolo, Zona Azul e assicurazione, oltre a un sistema di cashback e al Benefits Club, che offre sconti in oltre 190 negozi, che possono arrivare fino al 60%.

“Per Stellantis, questa partnership rafforza lo sviluppo del settore nazionale e ne consolida il ruolo di leadership nella regione, diventando leader nella mobilità sicura, sostenibile e accessibile. Nell’ambito della nostra strategia per trasformare Stellantis in una Mobility Tech Company, siamo sempre alla ricerca di nuove partnership che aggiungano valore all’esperienza sempre più connessa che vogliamo offrire ai nostri clienti. Includere Sem Parar nel nostro percorso verso la mobilità è un altro passo importante in questa direzione”, afferma Gisele Tonello, Direttore Software Business Management per il Sud America.

“La partnership con Stellantis consolida la nostra strategia con le principali case automobilistiche del Paese e ci posiziona in modo estremamente solido nel mercato automobilistico”, afferma Rogério Pezelli, direttore esecutivo dello sviluppo aziendale di Sem Parar. “Ora tutti i clienti di uno dei gruppi automobilistici più riconosciuti al mondo potranno accedere a Sem Parar in modo semplice e veloce e far parte del più grande ecosistema di mobilità del Brasile”, aggiunge.