Stellantis sigla accordo con l’area di Lingang a Shanghai per un centro di utilizzo dei ricambi auto

Una notizia interessante arriva dalla Cina a proposito di Stellantis. Nelle scorse ore, l’amministrazione dell’area di Lingang a Shanghai ha firmato un importante accordo con il gruppo automobilistico guidato dal presidente John Elkann e attualmente senza un CEO, per la creazione di un centro dedicato all’uso sostenibile di veicoli e componenti automobilistici. L’annuncio è stato dato nella mattina di giovedì tramite i social media dall’amministrazione stessa.

Stellantis ha firmato un importante accordo con l’amministrazione di Lingagang per la creazione di un centro ricambi

Questa collaborazione tra Stellantis e Lingang prevede diverse iniziative, tra cui la rigenerazione di pezzi di ricambio per auto e batterie destinate ai veicoli elettrici, insieme al refitting dei veicoli stessi. Inoltre, le due parti lavoreranno insieme per facilitare l’importazione e l’esportazione di automobili, come sottolineato nell’annuncio ufficiale. Inoltre, nelle stesse ore l’amministrazione Lingang ha stipulato un accordo con il marchio italiano di cioccolato Venchi per costruire un centro di confezionamento e distribuzione del cioccolato nella regione Asia-Pacifico. Sicuramente nel corso dei prossimi giorni il gruppo Stellantis specificherà meglio in cosa consiste questa collaborazione che riguarda le sue attività in Cina.

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel gennaio del 2021 non ha mai fatto mistero di puntare forte sulla Cina per il futuro. A dire il vero al momento però l’azienda non è ancora riuscita a sfondare nel mercato auto del paese ma si spera che il futuro CEO che sarà nominato entro la fine del prossimo mese di giugno possa mettere in atto una serie di azioni volte a far guadagnare rapidamente terreno a Stellantis in Cina.