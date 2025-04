Stellantis rafforza le relazioni con i fornitori nella più grande convention europea di sempre presso l’Historic Heritage Hub di Mirafiori

Stellantis ha ospitato la sua European Supplier Convention 2025 presso lo storico Heritage Hub nel Campus Mirafiori di Torino. Il sito mostra con orgoglio la ricca storia e la leadership nel settore automobilistico che i marchi Stellantis hanno orgogliosamente guidato in oltre 100 anni di produzione nella regione.

La convention di Stellantis Europe ha ospitato circa 450 rappresentanti dei principali partner fornitori

L’evento è stato ospitato da Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier Quality Officer, e Jean Philippe Imparato Enlarged Europe Chief Operating Officer, insieme ad altri membri dell’European Leadership Team di Stellantis, che hanno rappresentato la nuova organizzazione europea di Stellantis, progettata per essere più veloce, efficiente e focalizzata sulle prestazioni. All’evento hanno partecipato circa 450 rappresentanti dei principali fornitori e associazioni pertinenti nella regione, con l’obiettivo di condividere i principali focus aziendali per la regione, offrendo al contempo un’opportunità per riconnettersi e costruire relazioni più solide con gli acquirenti di Stellantis.

“In Stellantis, crediamo che il nostro successo sia basato sulla forza delle nostre partnership con fornitori e stakeholder. Lavorando in modo collaborativo, possiamo sviluppare e lanciare prodotti innovativi che soddisfano i desideri dei nostri clienti in termini di qualità e convenienza. Insieme, non stiamo solo facendo crescere le nostre attività, ma siamo anche leader nel mercato, spingendo avanti insieme con una visione condivisa di eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente”, ha affermato Maxime Picat nel suo discorso di apertura.

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare molti dei nuovi prodotti Stellantis lanciati nell’ambito della gamma di piattaforme multi-energia Stellantis, che nel 2024 si sono aggiudicati 50 premi nei principali segmenti e paesi del mercato automobilistico.

“In uno scenario incerto per l’industria automobilistica, e in particolare per l’industria europea, Stellantis ha messo in atto un ambizioso piano d’azione per costruire il suo successo nel 2025 e oltre. Il piano include un’organizzazione semplificata, più agile e più efficiente, un piano di prodotto che include non meno di 14 nuovi prodotti principali tra il 2024 e il 2025 in Europa e una determinazione a unire le forze ricollegandosi con tutti i suoi partner, compresi i fornitori, per aiutare a garantire il futuro di un settore strategico”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Enlarged Europe.

Come parte degli ambiziosi piani di Stellantis, l’azienda ha sottolineato il suo incrollabile impegno per l’innovazione software e l’eccellenza della qualità come fattori chiave nella sua ricerca per diventare il principale produttore di automobili in termini di customer experience. Questo potente messaggio ha evidenziato il ruolo indispensabile che i fornitori svolgono nel realizzare la missione di Stellantis per raggiungere una soddisfazione del cliente senza pari. Ha inoltre ribadito la partnership vitale e i contributi significativi dei fornitori nel fornire un valore eccezionale ai clienti.