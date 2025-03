Allianz investe 1,49 milioni di dollari in Stellantis

Durante il quarto trimestre, Allianz SE ha acquisito una nuova posizione in Stellantis, acquistando 114.085 azioni per un valore di circa 1,5 milioni di dollari, come rivelato nel suo deposito 13F presso la Securities & Exchange Commission. Altri importanti investitori hanno compiuto mosse simili. Vanguard Group Inc. ha aumentato la sua partecipazione nelle azioni del gruppo automobilistico del 2,6%, possedendo ora 84.551.129 azioni per un valore di circa 1,1 miliardi di dollari, dopo aver acquistato oltre 2 milioni di azioni nell’ultimo trimestre.

Maxi acquisto di azioni Stellantis da parte di Allianz SE

Anche Norges Bank ha acquisito una nuova posizione in Stellantis, investendo circa 609 milioni di dollari. Nel frattempo, AustralianSuper Pty Ltd ha incrementato le sue partecipazioni del 34,3%, portando la sua quota a 12.210.877 azioni per un valore di 159,5 milioni di dollari, grazie a un acquisto di oltre 3 milioni di azioni nel quarto trimestre.

Franklin Resources Inc. ha aumentato la sua quota di azioni Stellantis del 74,7% nel 3° trimestre. Franklin Resources Inc. ora possiede 7.605.563 azioni della società per un valore di $ 102.340.000 dopo aver acquisito ulteriori 3.252.492 azioni durante l’ultimo trimestre. Infine, Banco Santander SA ha aumentato la sua quota di azioni Stellantis del 282,2% durante il 4° trimestre. Banco Santander SA ora possiede 7.258.025 azioni della società per un valore di $ 94.717.000 dopo aver acquisito ulteriori 5.359.190 azioni durante il periodo. Gli hedge fund e altri investitori istituzionali possiedono il 59,48% delle azioni della società.

Diversi analisti di ricerca azionaria hanno recentemente pubblicato dei report sulle azioni STLA. Cowen ha iniziato a occuparsi delle azioni Stellantis in un report di giovedì 6 marzo. Hanno rilasciato un rating “hold” per la società. TD Cowen ha iniziato a occuparsi delle azioni Stellantis in una nota di ricerca di venerdì 7 marzo. Hanno rilasciato un rating “hold” e un prezzo obiettivo di $ 13,00 per la società.

Infine, Piper Sandler ha recentemente abbassato il rating delle azioni Stellantis, passando da “overweight” a “neutral” e riducendo il suo prezzo obiettivo da $ 23,00 a $ 13,00 in un report pubblicato giovedì 20 marzo. Nel frattempo, la maggior parte degli analisti ha assegnato un rating “hold” al titolo, con due analisti che hanno optato per un rating “buy” e uno che ha assegnato un “strong buy”. Secondo i dati di MarketBeat, Stellantis ha attualmente una valutazione media di “Hold”, con un prezzo obiettivo medio di $ 19,27.