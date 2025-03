Stellantis riaprirà lo stabilimento di Belvidere nel 2027

Si prevede che il grande impianto di assemblaggio Stellantis a Belvidere riaprirà all’inizio del 2027 per avviare la produzione di un nuovo pick-up di medie dimensioni Ram. Tuttavia, secondo funzionari locali e leader sindacali, due progetti precedenti per lo stabilimento, un impianto di batterie e un grande centro di distribuzione di ricambi, non verranno più realizzati. La fabbrica di Belvidere, che in passato ha impiegato fino a 5.000 persone, ha chiuso all’inizio del 2023 dopo la fine della produzione della Jeep Cherokee. Attualmente, rimane solo un team ridotto che si occupa della manutenzione dell’edificio e gestisce una piccola attività di distribuzione di parti. Tuttavia, ci sono segnali di revitalizzazione nel maxi complesso mentre Stellantis si prepara a ristrutturarlo e a riorganizzarlo.

La riapertura di Belvidere arriva proprio mentre Stellantis e altre case automobilistiche affrontano una crescente pressione da parte del presidente Donald Trump per aumentare la produzione nazionale ed evitare di pagare tariffe più elevate. La casa automobilistica ha annunciato la ripresa dell’impianto a pochi giorni dall’insediamento di Trump a gennaio, dopo aver affossato quei piani l’anno scorso, e un dirigente aziendale ha osservato alla fine dell’anno scorso che la fabbrica vuota dell’Illinois potrebbe essere utilizzata per aiutare Stellantis a rispondere alle tasse di importazione promesse da Trump. Ma la tempistica della riapertura di Belvidere, attualmente a circa due anni di distanza, sottolinea quanto tempo potrebbero richiedere alcuni di questi sforzi per ricostruire la capacità produttiva degli Stati Uniti.

I massimi dirigenti di Stellantis e del sindacato, tra cui il responsabile della produzione nordamericana Tim Fallon e il presidente della UAW Shawn Fain, hanno visitato Belvidere all’inizio di questo mese e sono in corso i piani per rinnovare l’interno della struttura e iniziare ad assumere personale. Diverse centinaia di lavoratori che sono stati licenziati a tempo indeterminato o trasferiti in altri stabilimenti Stellantis remoti torneranno probabilmente al lavoro entro l’anno prossimo e, una volta completata la revisione da 1,2 miliardi di dollari, si prevede che più di 1.500 persone torneranno al lavoro e lavoreranno in due turni di produzione entro il 2027. Il ritorno di almeno diverse centinaia di lavoratori a Belvidere dovrebbe aprire posizioni negli stabilimenti di Detroit e Toledo.

Tuttavia, due importanti progetti inizialmente previsti per lo stabilimento di Belvidere non saranno più realizzati: un impianto di batterie da 3 miliardi di dollari e un grande hub di ricambi Mopar da 100 milioni di dollari, che avrebbe dovuto accorpare diverse strutture regionali a partire dallo scorso anno. Secondo il sindaco e i rappresentanti sindacali, entrambi i progetti erano stati menzionati nell’accordo sindacale del 2023 tra Stellantis e il sindacato. La portavoce dell’azienda, Jodi Tinson, ha dichiarato che al momento “non ci sono aggiornamenti da condividere” in merito.

Prima della chiusura, l’impianto di assemblaggio rappresentava il principale datore di lavoro della città. La sua riapertura è destinata a portare diversi benefici a Belvidere, tra cui una maggiore affluenza nei ristoranti locali, l’attrazione di nuovi fornitori dell’industria automobilistica e una riduzione delle tariffe idriche per i residenti, grazie al ruolo dello stabilimento come grande consumatore di acqua.