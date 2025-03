Stellantis Iberia: cambiamenti nel Dipartimento di Comunicazione e Relazioni Istituzionali

Stellantis Iberia ha annunciato alcuni cambiamenti organizzativi nel Dipartimento di Comunicazione e Relazioni Istituzionali. Antonio González è stato nominato responsabile delle relazioni istituzionali di Stellantis Iberia, rispondendo a Christoph Hinrichsen, responsabile degli affari pubblici dell’Unione Europea e dei Paesi dell’Europa allargata.

Antonio González è stato nominato responsabile delle relazioni istituzionali di Stellantis Iberia

Rosa Caniego è stata nominata Responsabile delle Comunicazioni di Stellantis Iberia e riferirà ad Alessandro Nardizzi, Responsabile delle Comunicazioni per i Paesi dell’Europa Allargata, e Pro One Communications. In sostituzione di José Antonio León Capitán , che ha deciso di lasciare l’azienda per affrontare nuove sfide professionali.

Antonio González è laureato in Giurisprudenza e Amministrazione aziendale presso l’Università Pontificia Comillas – ICADE. Ha una vasta esperienza nella distribuzione, avendo ricoperto vari incarichi di responsabilità nel corso della sua carriera professionale, tra cui Direttore Generale del marchio Peugeot in Spagna, Responsabile Ricambi e Servizi Europa per Peugeot e Citroën, Responsabile Ricambi e Servizi Iberia con l’implementazione dell’organizzazione Distrigo e Direttore dello Sviluppo della Rete, implementando la nuova strategia di distribuzione di Stellantis. Da aprile 2024 è direttore di Cross Brand Operations Spagna.

Rosa Caniego è laureata in Scienze dell’Informazione presso l’Università Complutense di Madrid. Ha una lunga carriera professionale nel settore automobilistico, iniziata nel 1990 presso la Reale Federazione Automobilistica Spagnola. Successivamente è entrata a far parte del BMW Group Spagna come responsabile stampa e in seguito come direttrice delle comunicazioni. Nel 2017 è entrata a far parte del Gruppo FCA come Responsabile della Comunicazione Corporate e Brand. In seguito è stata nominata Direttore della Comunicazione per i marchi Jeep e Opel. Nel settembre 2024, a questi ruoli ha aggiunto quello di Direttore della Comunicazione per i marchi Fiat e Abarth in Spagna e, più recentemente, per Stellantis Pro One Spagna.