Stellantis Vigo e Prosolia Energy hanno inaugurato il più grande impianto fotovoltaico su tetto della Spagna 

Stellantis Vigo e Prosolia Energy, produttore europeo di energia verticalmente integrato, hanno inaugurato il più grande impianto fotovoltaico su tetto della Spagna per l’autoconsumo. Con una capacità installata di 18,3 MWp, genererà 22,7 GWh/anno di energia elettrica decarbonizzata, fornendo il 15% dell’energia elettrica consumata nel processo produttivo.

Prosolia Energy ha costruito l’impianto di generazione presso lo stabilimento Stellantis di Vigo, con un investimento di oltre 12 milioni di euro

L’impianto, situato sui tetti degli edifici della fabbrica, è dotato di 33.000 pannelli solari e copre una superficie di 170.000 m2, pari alle dimensioni di 24 campi da calcio. Prosolia Energy ha costruito la centrale elettrica nello stabilimento di Vigo, con un investimento di oltre 12 milioni di euro, e la gestirà attraverso un contratto di acquisto di energia elettrica (PPA) per fornire energia elettrica rinnovabile alla fabbrica.

Grazie alla produzione di energia pulita, si eviterà l’emissione in atmosfera di oltre 9.000 tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti alla piantumazione di circa 600.000 alberi. Stellantis Vigo continua a progredire nella decarbonizzazione del suo processo produttivo, orientandosi verso il modello industriale sostenibile dell’azienda, la “Green Factory”. Come delineato nel suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis punta a diventare leader del settore nella lotta contro i cambiamenti climatici, raggiungendo emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038.

Lungo questo percorso, Stellantis Vigo continua la ricerca di nuove soluzioni di energia elettrica verde che consentano di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e autonomia prefissati dal gruppo. Attualmente, i tre stabilimenti di Stellantis in Spagna (Madrid, Vigo e Saragozza) dispongono di impianti fotovoltaici in grado di generare autonomamente energia elettrica decarbonizzata.

José Luis Alonso Mosquera, Direttore di Stellantis Vigo: “A Stellantis Vigo abbiamo due linee di produzione elettrificate, che ci consentono di immettere sul mercato veicoli a zero emissioni. Allo stesso tempo, continuiamo a implementare miglioramenti nei nostri processi e nelle nostre strutture per ridurre i consumi, riutilizzare l’energia e consumare elettricità da fonti rinnovabili. Dobbiamo continuare a progredire per raggiungere una maggiore autonomia energetica mantenendo al contempo la competitività dell’impianto”.

Antonio Ramón, Country Manager di Prosolia Energy in Spagna : “Questa è una storia di successo che dimostra come l’energia pulita possa aumentare la competitività del settore attraverso soluzioni su misura per le esigenze di ogni cliente. Siamo orgogliosi di lanciare questo progetto di punta e supportare Stellantis nel suo impegno a guidare la trasformazione energetica del settore automobilistico”.