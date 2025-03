La storica Citroen SM vince per la seconda volta consecutiva l’ambito “Motor Klassik Award”

Sono stati annunciati i vincitori del premio annuale dei lettori di Motor Klassik, la rivista di auto d’epoca di “auto, motor und sport”. La Citroen SM ha vinto il prestigioso premio “Motor Klassik Award 2025” nella categoria “Classici francesi”. Con il 47,8 percento dei voti, la coupé, prodotta tra il 1970 e il 1975, ha nettamente prevalso sui concorrenti più agguerriti. La SM, una delle vetture più innovative della sua epoca, dotata di motori Maserati e sospensioni idropneumatiche, ha difeso il primato ottenuto lo scorso anno.

Prodotta dal 1970 al 1975, la Citroen SM era considerata uno dei modelli più avanzati della sua epoca

Dal 2012, i lettori di Motor Klassik hanno la possibilità di votare una volta all’anno per eleggere le auto d’epoca dell’anno e del futuro. Sono disponibili sei modelli di auto d’epoca selezionati dalla redazione, suddivisi in dodici categorie. In altre otto categorie, i lettori possono scegliere tra sei candidati per il titolo “Classici del futuro”. Quest’anno hanno partecipato al voto più di 17.000 lettori. Il premio è stato conferito all’attuale marchio DS Automobiles durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Stoccarda.

“È un piacere per noi tenere tra le mani il Motor Klassik Award. La SM non è solo sinonimo di design e tecnologia eccezionali, ma anche di eccellenza, passione e innovazione francesi. Il premio è una testimonianza dell’apprezzamento e della popolarità di questo modello storico, che ispira il nostro attuale marchio DS Automobiles in molti modi”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore delegato Stellantis Premium Brands Germania.

Alla sua anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Ginevra del 1970, la Citroen SM sorprese tutti con il suo design unico, l’elevato livello di comfort e i potenti motori a sei cilindri del marchio Maserati, all’epoca di proprietà per la maggior parte della Citroën. Ancora oggi, la coupé piatta e aerodinamica, progettata dal direttore del design Citroën Robert Opron, è considerata una vera e propria icona di stile.

La sorprendente vista frontale era caratterizzata da sei fari principali sotto una superficie vetrata che si estendeva per l’intera larghezza della vettura. L’ingegnere capo della Maserati, Giulio Alfieri, aveva progettato appositamente per lo stretto vano motore un motore a sei cilindri, prodotto con cilindrate da 2,7 e 3,0 litri e in vari livelli di potenza fino a 132 kW (180 CV). Con una velocità massima di 220 km/h, la SM era considerata il veicolo di serie a trazione anteriore più veloce dell’epoca.

E così la sportiva ma lussuosa SM celebrò anche successi negli sport motoristici, anche al suo debutto a livello internazionale: la squadra francese Jean Deschaseaux/Jean Plassard vinse il Rally del Marocco del 1971, uno dei rally di lunga distanza più duri dell’epoca.

Inoltre, vennero creati alcuni spettacolari modelli speciali della SM, tra cui la decappottabile a due porte SM Mylord e la decappottabile a quattro porte SM Présidentielle, che venne prodotta solo due volte e fu di proprietà esclusiva dello Stato francese e utilizzata da François Mitterand e Jacques Chirac in occasioni ufficiali. Tra luglio 1970 e maggio 1975, dalla linea di produzione dello stabilimento di Chausson, a nord di Parigi, uscirono in totale 12.920 SM, di cui più di 900 immatricolate in Germania.