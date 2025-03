Stellantis pagherà fino a 72.000 dollari ai lavoratori negli USA per le loro dimissioni

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Stellantis intende ridurre ancora il numero di dipendenti negli USA negli stabilimenti di Toledo e Detroit. Dagli USA assicurano che il gruppo automobilistico sarebbe pronto a pagare fino a 72 mila dollari ai suoi dipendenti per farli dimettere. Per essere idonei, i dipendenti devono aver trascorso almeno un anno presso la casa automobilistica. Tuttavia, dovranno aver lavorato per molto tempo per ottenere il pagamento massimo.

Pur di sbarazzarsi di qualche dipendente Stellantis negli USA sarebbe disposta a pagare fino a 72.000 dollari

A quanto pare le strutture coinvolte sarebbero una ventina. Non si tratterebbe solo di stabilimenti ma anche di altri tipi di strutture tipo depositi. Sebbene i dettagli siano poco chiari, le persone con meno di 15 anni di esperienza riceveranno solo fino a $ 50.000. Si dice anche che l’azienda stia offrendo un “incentivo di $ 50.000 per i lavoratori che sono stati assunti prima di novembre 2007 e hanno diritto alla pensione con tutti i benefit”. La situazione di ognuno è diversa, ma i lavoratori hanno tempo fino all’8 maggio per accettare. Tuttavia, non tutti sono convinti che sia la mossa giusta.

Resta da vedere quante persone accetteranno l’offerta dell’azienda, ma Stellantis ha affermato che le acquisizioni fanno parte di uno sforzo per migliorare l’efficienza e rimanere competitivi. Ovviamente la notizia sta facendo discutere molto negli USA anche se a dire il vero sono molti i produttori di auto che stanno adottando misure simili per essere sempre più competitivi in un mercato che diventa sempre più concorrenziale. Ovviamente il sindacato UAW non gradisce e ritiene che questa sia un ulteriore risultato negativo delle politiche messe in atto dall’ex CEO Carlos Tavares.