Stellantis si classifica al primo posto per deposito brevetti in Francia nel 2024

Stellantis è al primo posto nella classifica dei brevetti francesi depositati con 1.289 brevetti registrati nel 2024, secondo la classifica annunciata dall’Istituto nazionale francese della proprietà industriale (INPI). L’innovazione è un pilastro strategico per Stellantis, che garantisce un vantaggio competitivo decisivo e plasma il futuro della mobilità. La protezione di queste innovazioni attraverso brevetti dimostra l’eccellenza dei team Stellantis e il loro impegno nel superare i confini tecnologici per offrire soluzioni sempre più sicure, sostenibili e intelligenti.

1.289 brevetti depositati nel 2024, consolidano la posizione di Stellantis tra i leader dell’innovazione in Francia

Tutti i team di Ricerca e Sviluppo, dalla Progettazione alla Produzione, sono pienamente impegnati in un processo specifico ed efficace per identificare e proteggere le proprie creazioni. Questa dinamica fa parte di un approccio globale adottato da Stellantis Engineering in tutto il mondo.

Da oltre 20 anni, Stellantis è tra i leader francesi nel deposito di brevetti, con una media di oltre 1.000 pubblicazioni all’anno. Questo impegno costante verso l’innovazione ha prodotto diversi importanti riconoscimenti. Nel 2019, Stellantis ha raggiunto il primo posto tra i depositanti di brevetti in Francia, un risultato ripetuto nel 2020, nel 2023 e nuovamente nel 2024.

Questa coerenza dimostra la capacità dell’azienda di sviluppare costantemente tecnologie all’avanguardia, consolidando così il suo ruolo di motore dell’innovazione automobilistica. Questi risultati sono il frutto del duro lavoro dei team Stellantis, che ogni giorno trasformano idee innovative in soluzioni concrete per rispondere alle sfide della mobilità di domani.

Le tecnologie protette da questi brevetti coprono progressi essenziali in diverse aree strategiche:

Sistemi di propulsione innovativi: elettrificazione al 100%, ibridazione, idrogeno, inclusi motori, trasmissioni, batterie, celle a combustibile e strategie di controllo-comando. Obiettivo: massimizzare l’efficienza energetica e ridurre l’impronta di carbonio.

Soluzioni digitali e connettività: infotainment, applicazioni Car-to-X, diagnosi remota, aggiornamenti software OTA (Over-The-Air), interfacce uomo-macchina e servizi connessi, semplificano la vita degli utenti.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida: miglioramento continuo dei sistemi di sicurezza e sviluppo di nuove tecnologie per garantire un’esperienza di guida sempre più sicura e intuitiva.

Design degli equipaggiamenti interni ed esterni: innovazione nei sedili, interfacce digitali e ottiche per migliorare il comfort, l’ergonomia e l’attrattiva dei veicoli.

“Questi risultati dimostrano l’eccellenza e l’impegno dei team del gruppo automobilistico, che ogni giorno spingono i confini dell’innovazione per dare forma alla mobilità di domani”, afferma Anne Laliron, SVP Tech Research di Stellantis. “Investendo in tecnologie all’avanguardia e proteggendo i nostri progressi, rafforziamo la nostra competitività e acceleriamo la transizione verso una mobilità più sostenibile e intelligente. »