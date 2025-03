Stellantis: dalla sua fondazione decine di migliaia di posti di lavoro in meno per risparmiare

Secondo i più recenti documenti aziendali, Stellantis ha ridotto la propria forza lavoro globale di circa 50.000 unità rispetto a poco più di quattro anni fa, quando è nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA. Questa diminuzione, pari a circa il 17% del personale complessivo, è parte della strategia del colosso automobilistico per ridurre i costi derivanti dalla fusione e affrontare la costosa transizione verso i veicoli elettrici. Alla fine del 2024, Stellantis contava circa 248.000 dipendenti nel mondo.

Molti dei tagli al personale effettuati da Stellantis in questi anni hanno interessato il Nord America

In Nord America, la riduzione è stata ancora più significativa: licenziamenti e programmi di incentivi all’uscita hanno portato a un calo del 20% dell’organico. Il numero di dipendenti è sceso da 95.000 alla fine del 2020, subito dopo la fusione, a circa 75.500 attualmente. Questi dati emergono dai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, evidenziando il forte impatto della ristrutturazione aziendale.

I tagli in Nord America sono continuati lo scorso anno, quando Stellantis ha tagliato circa 6.000 dipendenti in totale a causa del rallentamento delle vendite, delle scorte gonfiate dei concessionari e delle interruzioni degli impianti. L’azienda ha tagliato centinaia di posti di lavoro tra i suoi impiegati di Auburn Hills e ha effettuato diversi cicli di licenziamenti nelle fabbriche statunitensi che hanno attirato l’ira degli United Auto Workers. L’occupazione negli Stati Uniti ammonta attualmente a circa 48.000 unità, di cui circa 37.700 sono rappresentati dai sindacati, ha affermato l’azienda.

I tagli ai posti di lavoro sono avvenuti mentre le spedizioni di veicoli Stellantis in Nord America sono diminuite del 25% nel 2024 rispetto all’anno precedente e mentre il reddito operativo rettificato per la regione è crollato dell’80%.

Stellantis ha annunciato l’intenzione di assumere circa 1.000 nuovi dipendenti negli Stati Uniti nel corso di quest’anno. Secondo la portavoce Shawn Morgan, le nuove assunzioni riguarderanno principalmente settori chiave come l’ingegneria e il controllo qualità, in linea con la strategia dell’azienda di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti e offrire veicoli innovativi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Nel 2023, la casa automobilistica ha ridotto il proprio organico di circa 10.000 unità a livello globale, a fronte di un calo del 70% nei profitti netti rispetto all’anno precedente. Tra queste riduzioni rientra anche la cessione, avvenuta a dicembre, di Comau, l’azienda italiana specializzata in automazione industriale e robotica, che contava 3.700 dipendenti. Nonostante il ridimensionamento complessivo, due delle cinque regioni aziendali hanno registrato un aumento del personale nel 2024: Medio Oriente-Africa e Sud America.

Stellantis vede in queste aree un importante potenziale di crescita, considerandole il “terzo motore” accanto ai mercati chiave di Nord America ed Europa. Inoltre, ha trasferito parte delle attività di ingegneria in queste regioni per ottimizzare i costi. Sotto la guida dell’amministratore delegato Carlos Tavares, l’azienda ha perseguito in modo aggressivo strategie di risparmio derivanti dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA, cercando di migliorare l’efficienza operativa e mantenere la competitività in un settore in forte trasformazione.

Stellantis ha adottato un tono meno aggressivo sul taglio dei costi da quando Tavares se n’è andato all’inizio di dicembre. Ha ripreso i piani di investimento per gli stabilimenti chiave negli Stati Uniti e si è impegnata a investire nella sua forza lavoro nazionale. Il direttore finanziario Doug Ostermann ha dichiarato in una recente chiamata con gli investitori che l’azienda ha subito una significativa ristrutturazione, tra cui tagli al personale lo scorso anno (azioni che hanno comportato costi per 1,7 miliardi di dollari (1,6 miliardi di euro)), ma che non si aspettava tagli simili nel 2025.

Il presidente di Stellantis John Elkann, che sta guidando l’azienda nella ricerca di un nuovo CEO, ha osservato nella stessa conference call sui guadagni che il 2025 “è un anno in cui dobbiamo tornare a una crescita redditizia. Dobbiamo tornare a maggiori profitti. Dobbiamo tornare a generare flussi di cassa liberi”. Dopo la partenza di Tavares, Stellantis ha deciso di non tagliare un turno presso la sua fabbrica Jeep Gladiator a Toledo e di licenziare fino a 1.100 persone, tagli che avrebbero dovuto avere effetto all’inizio di gennaio.

I dirigenti di Stellantis hanno fatto altri recenti annunci e dichiarazioni di investimento che suggeriscono un cambiamento nel suo aggressivo approccio di riduzione dei costi, almeno negli Stati Uniti, dopo la partenza di Tavares e mentre il presidente Donald Trump entrava in carica e chiedeva maggiori investimenti nella produzione statunitense. Ciò include un piano per riaprire lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois, chiuso, che restituirà circa 1.500 posti di lavoro sindacalizzati, e investimenti in diverse altre strutture chiave, tra cui Detroit e Toledo.