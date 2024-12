Stellantis completa con successo la cessione di Comau

Stellantis ha annunciato oggi che One Equity Partners, una società di private equity di medie dimensioni, ha completato il suo investimento di maggioranza in Comau SpA, una società tecnologica globale specializzata in automazione industriale e robotica avanzata. Questa mossa strategica segna una pietra miliare significativa per Comau, posizionando l’azienda per una maggiore crescita e innovazione. Fornisce inoltre a Stellantis la possibilità di concentrarsi sulle attività aziendali principali in Europa.

One Equity Partners diventa azionista di maggioranza di Comau, Stellantis rimarrà un azionista di minoranza attivo

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i dipendenti di Comau per il loro impegno costante nel fornire prodotti e servizi altamente innovativi ai clienti in ogni parte del mondo”, ha dichiarato il Presidente di Stellantis, John Elkann. “Sono convinto che, sotto la nuova proprietà, Comau sarà dotata della leadership, della strategia e della disciplina operativa necessarie per generare un valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i suoi stakeholder, non solo in Italia, ma a livello globale”.

“Comau ha continuamente rinnovato e affinato le proprie strategie di innovazione e business, sviluppando soluzioni tecnologiche avanzate in grado di rispondere alle mutevoli dinamiche di mercato. Questo impegno è il frutto di oltre 50 anni di esperienza nei mercati internazionali”, ha commentato Pietro Gorlier, CEO di Comau.

“La conclusione di questa transazione rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di crescita e sviluppo di Comau. Il sostegno di One Equity Partners ci permetterà di sfruttare al meglio la crescente domanda globale di automazione avanzata, con Stellantis come azionista di minoranza attivo. Questo accordo non solo preserva la nostra forte identità italiana, ma riafferma anche il ruolo di Comau come leader internazionale nell’automazione industriale, estendendo la sua influenza in un numero crescente di settori”.

“Comau è un leader nell’automazione industriale, con un notevole potenziale di crescita e una tecnologia robotica all’avanguardia”, ha dichiarato Ante Kusurin, Partner di One Equity Partners. “OEP è in una posizione ideale per supportare Comau nella sua prossima fase di espansione come azienda indipendente, sfruttando la nostra esperienza nel settore e la nostra solida metodologia operativa per gestire operazioni di carve-out”.

Comau vanta una forte presenza a livello locale in tutte le regioni e una rete globale consolidata, grazie alla sua stabilità aziendale e alla leadership continuativa. Come entità indipendente, Comau avrà l’opportunità di accedere a risorse finanziarie supplementari, potenziando ulteriormente le sue competenze in settori sempre più diversificati. Dunque per il gruppo Stellantis una notizia molto importante a poche ore dalla conclusione del 2024, un anno sicuramente difficile per il gruppo automobilistico del presidente John Elkann che ha pure dovuto dire addio al suo CEO Carlos Tavares ed è in attesa di conoscere il nome del suo successore.