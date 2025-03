Stellantis annuncia cambiamenti nel suo team dirigenziale francese

Stellantis ha annunciato oggi in Francia le seguenti modifiche: Sébastien Caron è nominato, a partire da oggi, Direttore di Pro One France, in sostituzione di Rubina Rovere che presto ricoprirà incarichi internazionali. Per oltre 20 anni, Sébastien Caron ha ricoperto posizioni nella distribuzione, nella logistica e nel commercio all’interno dell’azienda in Francia e in Europa. Di recente ha ricoperto la carica di Direttore di Citroën Francia.

Edouard George è nominato, a partire da oggi, Direttore di Citroën Francia, succedendo a Sébastien Caron. Esperto del settore, Edouard George vanta oltre 20 anni di esperienza in vendite, marketing e gestione delle prestazioni. Di recente ha ricoperto il ruolo di Direttore della domanda e delle performance commerciali all’interno della Supply Chain per Stellantis Extended Europe.

Charles Peugeot è stato nominato, a partire da oggi, Direttore di Opel Francia, in sostituzione di Vincent Rolinet, chiamato a ricoprire altre funzioni nell’Europa allargata. In particolare, ha gestito DS in Belgio dal 2018 al 2022. Direttore commerciale in Europa per diversi anni e più recentemente negli Stati Uniti, Charles Peugeot ha una conoscenza approfondita del settore e del mercato francese.

“Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a Rubina Rovere per la sua professionalità che ci ha permesso di rafforzare la nostra posizione di leader nel settore dei veicoli commerciali leggeri in Francia, nonché a Vincent Rolinet che ha messo la sua competenza a vantaggio del nostro marchio Opel in Francia”, ha affermato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia. “Con la sua competenza, Sébastien Caron garantirà la continuità e lo sviluppo della nostra attività LCV in Francia. L’arrivo di Edouard George e Charles Peugeot, con il loro talento e la loro esperienza, rappresenta una risorsa importante per Stellantis in Francia. Non vedo l’ora di accoglierli nel comitato direttivo. “.

Sébastien Caron è stato nominato Pro One Director di Stellantis Francia, responsabile del settore dei veicoli commerciali. Ha trascorso l’intera carriera presso il Groupe PSA, poi presso Stellantis, dove ha maturato competenze approfondite nello sviluppo aziendale e nella gestione delle flotte. Appassionato di innovazione e soluzioni di mobilità per i professionisti, metterà la sua leadership e la sua conoscenza approfondita del gruppo al servizio dello sviluppo dell’offerta LCV di Stellantis. Laureato alla Birmingham City University e alla Toulouse Business School, è riconosciuto per la sua capacità di comprendere le esigenze dei clienti professionali e di rispondere a loro in modo efficace.

Édouard George viene nominato Direttore Citroën per Stellantis Francia. Ha trascorso l’intera carriera all’interno del Gruppo (PSA, Peugeot France, Stellantis), dove ha sviluppato competenze approfondite in marketing e strategia di marca. Prima di entrare nel gruppo, ha guidato la trasformazione digitale delle campagne di marketing e ha contribuito al lancio di numerosi modelli iconici, oltre a gestire le filiali parigine del produttore. Laureato presso l’Università di Scienze Politiche di Lione e l’Università di economia di Lione, è riconosciuto per la sua creatività e la sua capacità di anticipare le tendenze del mercato. La sua missione sarà quella di rafforzare l’attrattività del marchio Citroën e sviluppare nuove esperienze innovative per i clienti. Appassionato della storia delle automobili e delle icone del design, Edouard George saprà valorizzare appieno il potenziale del marchio Citroën.

Formatosi presso la SupMéca e l’Ecole IFP, Charles Peugeot ha costruito una solida carriera presso Citroën, DS e il Gruppo PSA, dove ha guidato importanti progetti strategici, dallo sviluppo di prodotti (come la DS 3) alla gestione della rete di distribuzione. La sua carriera, costellata di successi in Francia e a livello internazionale, gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita del mercato automobilistico e delle aspettative dei clienti. Riconosciuto per il suo rigore, la sua visione strategica e il suo impegno, oggi ha una missione chiara: rafforzare la presenza di Opel in Francia, puntando sull’innovazione, sull’eccellenza del servizio e su relazioni esemplari con i clienti. Grazie alla sua forte leadership, Charles Peugeot saprà far brillare Opel in un settore in rapida evoluzione.