Lancia, tre le preferite nella collezione di Gianni Agnelli una Prisma molto speciale

La Lancia Prisma non ha certamente avuto un’aura aristocratica né ha goduto di quella fama riservata ai modelli più iconici della casa torinese. Tuttavia, il suo nome è intrecciato alla storia del marchio, oggi parte dell’universo Stellantis, il colosso automobilistico nato nel gennaio 2021 dalla fusione tra FCA e PSA Groupe.

La Prisma protagonista di questa storia non è un esemplare qualsiasi. Si tratta di un pezzo unico, una vera one-off, realizzata su misura per un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’auto e dell’imprenditoria italiana. Stiamo parlando dell’Avvocato Gianni Agnelli.

Questo esemplare si distingue per un dettaglio che lo rende inestimabile agli occhi dei collezionisti: la sua connessione con il leggendario patron della Fiat. Agnelli non era solo un capitano d’industria, ma un visionario, un comunicatore raffinato e un maestro nell’arte della leadership. Amato o criticato, nessuno rimaneva indifferente di fronte alla sua figura.

L’Avvocato aveva un gusto spiccato per le personalizzazioni e spesso commissionava modifiche uniche alle sue vetture, dettagli raffinati che non sempre erano evidenti al primo sguardo. La Lancia Prisma in questione, dunque, è un perfetto esempio di questa filosofia. Esteriormente poteva sembrare una semplice berlina, ma sotto la carrozzeria celava una serie di interventi straordinari, frutto della sapienza artigianale del team Abarth.

Sotto il cofano, il primo dettaglio è una riverniciatura: sotto il blu elegante si intravede il rosso originale. Agnelli, uomo di stile ed eleganza innata, aveva scelto una tinta più sobria, desideroso di muoversi senza clamore e senza attirare l’attenzione su di sé. Gli interni rivelano ulteriori dettagli esclusivi: il volante e il pomello del cambio in raffinata radica Nardi, sedili rivestiti in pelle pregiata o Alcantara e una pedaliera modificata per adattarsi perfettamente alle esigenze del conducente.

Il vero cuore pulsante di questa Prisma unica è, quindi, il motore, un 2.0 Turbo capace di erogare ben 200 cavalli, un propulsore in grado di trasformare la berlina in una vettura dalle prestazioni entusiasmanti. Dotata di trazione integrale, la Prisma dell’Avvocato era perfetta per affrontare senza esitazioni anche i percorsi montani, garantendo sicurezza e divertimento alla guida. Alcuni appassionati l’hanno definita una Lancia Delta Integrale 8V mascherata da Prisma.

Nel corso degli anni, la Prisma è passata di mano, finendo nelle mani di un collezionista piemontese che ne ha custodito con cura il fascino e il valore storico.