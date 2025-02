John Elkann? Il “king maker dell’auto” secondo Le Monde

Il quotidiano francese Le Monde dedica oggi un lungo articolo a John Elkann, definito “il King maker dell’auto” per il suo ruolo centrale alla guida di Stellantis, il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. Secondo Le Monde, Elkann, erede della famiglia Agnelli e primo azionista di Stellantis, ha destituito Carlos Tavares dalla direzione del gruppo alla fine del 2024. Attualmente, Elkann ha assunto temporaneamente il comando, con l’intenzione di annunciare il successore entro fine giugno. Tuttavia, al momento, nessuna decisione definitiva è stata presa.

“Se avessimo un CEO pronto, lo avremmo annunciato. Il consiglio di amministrazione vuole prendersi il tempo necessario per trovare il miglior leader possibile e valutare attentamente le sfide future del gruppo”, ha dichiarato Elkann al Le Monde, sottolineando che ci sono sia candidati interni che esterni di alto livello in considerazione per il ruolo.

Secondo i francesi, le dimissioni di Carlos Tavares – da sempre poco gradito oltralpe sin dai tempi di Peugeot – non sarebbero state una scelta volontaria, bensì un vero e proprio licenziamento imposto da John Elkann, probabilmente su pressione degli azionisti americani, come sosteniamo da tempo.

Come riportato da Le Monde, Elkann è ora consapevole di essere sotto stretta osservazione in un momento cruciale per il futuro di Stellantis: la nomina del prossimo CEO, una decisione che determinerà il baricentro strategico del gruppo nei prossimi anni. L’asse portante sarà l’America, l’Italia o la Francia?

A fine novembre 2024, Elkann ha ufficialmente messo fine alla gestione di Tavares alla guida della multinazionale nata dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler nel 2021. Già presidente esecutivo, ha assunto anche il ruolo di amministratore delegato ad interim, in attesa di individuare un successore. La scelta definitiva arriverà entro marzo? Nel frattempo, domani Stellantis presenterà i risultati finanziari, che si preannunciano tutt’altro che positivi.