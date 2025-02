Free2move amplia l’area di servizio di car sharing a Madrid

Free2move, fornitore globale di servizi di mobilità di Stellantis, annuncia l’ampliamento dell’area del suo servizio di car sharing a Madrid, in risposta alla crescente domanda degli utenti di tutta la città. D’ora in poi, le nuove zone di Palomeras Vallecas e San Blas-Canillejas saranno accessibili con uno dei 700 veicoli elettrici della flotta di car sharing Free2move di Madrid. Con questa espansione, l’azienda compie un altro passo avanti nella sua missione volta a rivoluzionare la mobilità urbana e ad adattarsi alle mutevoli esigenze degli abitanti delle città. Questa iniziativa è in linea con la visione dell’azienda di mobilità condivisa e multimodalità, a testimonianza della soddisfazione del cliente nei confronti del servizio.

Free2move sta adattando e ampliando la sua copertura per rispondere alla crescente domanda dei clienti

Poiché il car sharing continua a svolgere un ruolo cruciale nella mobilità urbana a Madrid, Free2move sta adattando e ampliando la sua copertura per rispondere alla crescente domanda dei clienti che cercano un migliore accesso a soluzioni di mobilità condivisa. Dopo la riapertura con successo delle aree di parcheggio per il car sharing nei Terminal 1, 2, 3 e 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nel giugno 2024, questa nuova espansione rafforzerà ulteriormente la connettività urbana. Ampliando la sua copertura, Free2move offre un’alternativa comoda e sostenibile alla proprietà di un veicolo privato, contribuendo a una rete di trasporto urbano più efficiente e più ecologica. Ne traggono vantaggio non solo i residenti locali, ma anche i viaggiatori d’affari e i turisti.

“Ogni anno il carsharing sta diventando sempre più popolare nella città di Madrid. Il suo utilizzo sta diventando sempre più responsabile e sta riscuotendo successo tra i cittadini, che lo considerano un complemento alle altre alternative di mobilità in città. “Molti quartieri che non sono ancora coperti dal nostro servizio hanno richiesto un’estensione “, spiega Miguel Barquilla Martínez, Country Manager per Spagna e Portogallo presso Free2move. “Mentre vorremmo espanderci in tutte le aree periferiche, il nostro piano dipende dalla disponibilità di veicoli e dal mantenimento della qualità del servizio nelle aree in cui operiamo già. Continueremo quindi ad ampliare la nostra area di servizio in linea con la domanda, assicurandoci che la crescita sia sostenibile e vantaggiosa per i nostri utenti”.

Nel settore altamente competitivo della mobilità, il modello di servizio innovativo e completamente digitale di Free2move consente ai clienti di utilizzare un veicolo per pochi minuti, ore o addirittura giorni. Offrendo molteplici soluzioni di mobilità tramite un’unica app, Free2move fornisce alternative flessibili e sostenibili alla tradizionale proprietà di un veicolo.

Oltre all’espansione dell’area di car sharing, l’azienda sta riscontrando una crescente domanda anche per il servizio di noleggio a breve termine ( Rent ) e per la sua opzione di abbonamento flessibile per i veicoli ( Car On Demand ). Il servizio Rent consente agli utenti di noleggiare un veicolo per poche ore, un giorno o un weekend, il tutto gestito tramite l’applicazione Free2move. Car On Demand offre un’alternativa flessibile e senza impegno alla proprietà di un’auto, consentendo ai clienti di disporre di un veicolo per un periodo di tempo prolungato con un’esperienza completamente digitale.

“L’ampliamento della nostra area di servizio a Madrid è in linea con la nostra visione di rendere la mobilità più accessibile, efficiente e sostenibile”, afferma Lotfi Louez, co-CEO di Free2move. “Per offrire un servizio ancora migliore, valutiamo costantemente le esigenze di mobilità e lavoriamo a stretto contatto con gli attori locali. Integrando soluzioni di carsharing, noleggio a lungo termine e noleggio a breve termine, stiamo creando un ecosistema di mobilità senza soluzione di continuità che migliora la flessibilità per gli utenti, contribuendo al contempo a un ambiente più sostenibile.