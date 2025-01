Alejandro Barrau è nominato nuovo CEO di Leasys Spagna

Leasys, la società di mobilità a noleggio a medio e lungo termine posseduta pariteticamente da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, annuncia importanti cambiamenti nel team dirigenziale di Leasys Spagna. Tra queste, la nomina di Alejandro Barrau come nuovo CEO, per rafforzare la leadership del brand di Stellantis nel settore delle soluzioni di mobilità, consolidare la trasformazione digitale e procedere verso un sistema più sostenibile.

Questa nuova struttura rafforzerà la capacità di Leasys Spagna di raggiungere i propri obiettivi strategici

Con oltre vent’anni di esperienza in Vendite, Vendite aziendali, Servizi di mobilità, Post-vendita, Sviluppo concessionari e Marketing (Customer Experience e Vendite online) nel settore del noleggio in Europa, Alejandro Barrau porterà una visione innovativa e una profonda conoscenza del settore , essenziale per guidare Leasys verso una nuova fase di crescita sostenibile ed eccellenza operativa. Barrau è entrato a far parte di Leasys otto anni fa come Sales & Marketing Manager e attualmente ricopre la carica di Deputy Managing Director e Commercial Director.

Ha conseguito una laurea in Economia aziendale e Marketing presso l’Universidad Pontificia Comillas, un PDD presso l’IESE e un master in Executive Coaching presso la HighDevelop Business School. “Vorrei ringraziare Leasys per l’opportunità di guidare le sue operazioni in Spagna, dove ha già solide basi e un orizzonte entusiasmante. Attraverso il lavoro di squadra, l’impegno e la responsabilità, lavorerò per creare un ambiente di lavoro positivo, produttivo e comunicativo, dal quale potremo raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati “, ha affermato il nuovo CEO di Leasys Spagna.

La nuova configurazione del team dirigenziale di Leasys Spagna nomina David García Carrascal Direttore delle Operazioni. Grazie alla sua esperienza nella guida di team orientati ai risultati, David García Carrascal sarà responsabile dell’ottimizzazione dei processi operativi e di garantire efficienza ed eccellenza in tutti i settori dell’azienda.

Diego García-Escudero Vázquez, attualmente National Key Account Manager nel team vendite di Leasys, assumerà il ruolo di Direttore Commerciale. Riconosciuto per la sua capacità di progettare e attuare strategie commerciali, sarà responsabile della guida degli sforzi volti a consolidare la posizione dell’azienda sul mercato e ad ampliare le opportunità di business su tutti i canali aziendali.

Inoltre, Luis Torres Morales entra a far parte del team di gestione di Leasys assumendo il ruolo di Compliance normativa e gestione del rischio. Luis Torres vanta una vasta esperienza in questo settore, avendo ricoperto negli ultimi anni la carica di Direttore Legale e Compliance presso BMW Bank.