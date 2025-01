Alfa Romeo: dovrebbero essere 6 i nuovi modelli da qui al 2030

Alfa Romeo è decisa nei prossimi anni a rivoluzionare la sua gamma. Dopo il debutto lo scorso anno di Junior sono previsti altri 6 modelli da qui al 2030. Alcuni di questi sono già certi mentre gli altri sono solo ipotetici. Il primo ad arrivare come sappiamo sarà la nuova Stelvio il cui debutto è previsto entro la fine del 2025. E’ molto probabile che il suo debutto possa avvenire nel corso della prossima estate con le vendite che si apriranno in autunno. La vettura sarà prodotta a Cassino e sarà la prima auto di Stellantis in Europa su piattaforma STLA Large. Le sue dimensioni aumenteranno di circa 10 cm in lunghezza e anche in larghezza.

Ecco quali dovrebbero essere i nuovi modelli che Alfa Romeo lancerà sul mercato nei prossimi anni

Dopo la nuova Stelvio seguirà anche la nuova Alfa Romeo Giulia. Anche questa auto sarà prodotta a Cassino sempre su piattaforma STLA large. Negli ultimi giorni è stato confermato che il suo design cambierà moltissimo e si avvicinerà maggiormente a quello di un crossover. Insomma si dovrebbe trattare di una sorta di berlina fastback a ruote alte, una voce che per la verità era circolata già in passato.

Il 2027 dovrebbe essere l’anno della cosiddetta Alfa Romeo E-Jet con cui la casa automobilistica del Biscione farà il suo ritorno nel segmento E. Si tratterà di un SUV di grandi dimensioni dall’aspetto molto sinuoso e aerodinamico.Di questa auto sappiamo che sarà prodotta probabilmente sempre a Cassino sempre su piattaforma STLA Large e che sfiorerà i 5 metri di lunghezza. Si tratterà infatti di un modello pensato per permettere al brand premium di Stellantis di sfondare finalmente in America.

Nel 2028 toccherà ad un nuovo modello di segmento C che contrariamente a quanto si pensava fino a pochi giorni fa non sarà erede di Giulietta ma bensì si tratterà di una nuova Tonale o comunque di un crossover che lo sostituirà e che probabilmente sarà maggiormente in sintonia con il resto della gamma del Biscione con elementi di design in comune è uno stile ancora più aerodinamico e sportivo.

Ancora top secret invece gli ultimi due modelli che vedremo nel 2029 e nel 2030. Molto probabilmente al momento non sono ancora stati confermati da Alfa Romeo che vorrà prima vedere come andranno le cose per capire se è il caso di lanciare anche queste vetture. Alcune voci parlano di una nuova berlina coupè di grandi dimensioni che potrebbe chiamarsi GTV mentre altri dicono che nel 2030 Junior potrebbe subire un cambiamento radicale. Su questo però è ancora presto per parlare bisognerà attendere ancora qualche anno e capire quelli che saranno i piani della casa del Biscione.