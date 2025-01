Stellantis protagonista con due spot pubblicitari durante il Super Bowl 

Dopo un anno di assenza, Stellantis (FCA US) è pronta a fare un ritorno trionfale al Super Bowl con ben due spot pubblicitari che saranno trasmessi durante il Super Bowl LIX, previsto per domenica 9 febbraio 2025. La casa automobilistica ha confermato che i marchi Jeep e Ram saranno i protagonisti di questa attesissima occasione, segnando un ritorno in grande stile per un’azienda che, negli ultimi vent’anni, ha realizzato alcuni degli spot più iconici e indimenticabili della storia del Super Bowl.

Stellantis torna al Super Bowl con due spot per i marchi Jeep e Ram

Il marchio Jeep lancerà il proprio spot durante la diretta della partita, promettendo di catturare l’attenzione con un messaggio capace di celebrare il suo spirito leggendario nel mondo off-road. Parallelamente, il marchio Ram avrà il suo momento di gloria con uno spot trasmesso durante la pausa di due minuti del secondo quarto, un momento strategico per massimizzare l’impatto e il coinvolgimento del pubblico.

Sebbene Stellantis non abbia rivelato dettagli specifici sui contenuti degli spot, l’attesa è palpabile, considerando la lunga tradizione del gruppo nel creare pubblicità emotive, innovative e culturalmente rilevanti. La decisione di tornare con due campagne pubblicitarie separate sottolinea l’importanza dell’evento per il gruppo e conferma la volontà di consolidare ulteriormente l’immagine di Jeep e Ram come marchi leader nei loro rispettivi segmenti. Con milioni di spettatori previsti per il Super Bowl, gli spot si preannunciano come un’occasione imperdibile per riaffermare la posizione di Stellantis nel mercato globale.

Stellantis ha una lunga storia di successi al Super Bowl, realizzando annunci pubblicitari che hanno avuto risonanza tra milioni di spettatori. Esempi degni di nota includono l’annuncio Chrysler “Imported From Detroit” del 2011 con Eminem, che ha evidenziato la resilienza di Detroit durante la Grande Recessione, e l’ annuncio Ram “God Made A Farmer” del 2013, che ha onorato gli agricoltori americani con una sentita narrazione di Paul Harvey.

Durante il Super Bowl XLIX, Dodge ha lasciato il segno anche con lo spot “Wisdom”, che celebrava il 100° anniversario del marchio con centenari che impartivano lezioni di vita e mettevano in mostra la duratura tradizione delle prestazioni Dodge.

Nel 2020, Jeep ha consegnato un altro dei preferiti dai fan con il suo spot “Groundhog Day” con Bill Murray che riprende il suo ruolo di Phil Connors dal film classico. Lo spot, trasmesso in Groundhog Day, ha mostrato la Jeep Gladiator mentre il personaggio di Murray usava il pickup per trasformare un ciclo infinito di giorni ripetuti in una nuova avventura. Questo spot nostalgico ma divertente ha ottenuto numerosi elogi per la sua creatività e l’uscita perfettamente sincronizzata, diventando uno degli spot più chiacchierati dell’anno.

FOX, la rete che trasmette il Super Bowl LIX, avrebbe chiesto più di 7 milioni di dollari per uno spot da 30 secondi quest’anno. Gli inserzionisti sono stati anche tenuti a impegnarsi in pacchetti pubblicitari più ampi per assicurarsi uno spot durante la partita, rendendo l’approccio dual-brand di Stellantis un investimento significativo.