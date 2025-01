Stellantis: oltre 170 partecipanti hanno preso parte all’annuale convention dei rivenditori in Polonia

Stellantis Polska ha organizzato l’annuale Convention dei Rivenditori di Stellantis Polska, che si è svolta presso il Lanificio di Pabianice il 22 e 23 gennaio. All’evento hanno partecipato oltre 170 concessionari e dipendenti di Stellantis Polska, che durante due giorni hanno potuto conoscere i piani dettagliati di ciascuno dei nove marchi automobilistici del gruppo: Abarth, Alfa Romeo, DS Automobiles, Citroën, Fiat/Fiat Professional, Jeep, Leapmotor , Opel e Peugeot.

Ai partecipanti è stata presentata la strategia futura dell’azienda e i piani dettagliati dei marchi Stellantis

Sono state inoltre presentate informazioni aggiornate su altre aree dell’organizzazione, tra cui il marchio Spoticar (programma certificato di vendita di auto usate), la business unit ProOne che si occupa della vendita di veicoli per la consegna, nonché lo sviluppo della rete di concessionari, la vendita di flotte, ricambi distribuzione e l’offerta finanziaria delle società Leasys e Stellantis Financial Services.

Per la prima volta alla Convention hanno partecipato i concessionari del marchio Leapmotor, che presto inizierà a vendere e consegnare sul mercato polacco attraverso punti vendita e assistenza selezionati della rete Stellantis. Offriranno ai clienti una mobilità sicura, tecnologicamente avanzata e conveniente grazie a modelli completamente elettrici: Leapmotor T03 – un veicolo compatto di segmento A a cinque porte assemblato in Polonia, che offre spazio interno del segmento B e un’autonomia di 265 km (secondo WLTP ) e Leapmotor C10 – SUV – del segmento D, che offre un’autonomia di 420 km secondo WLTP, i più alti standard di sicurezza e un’esperienza utente intelligente e il massimo livello di comfort.

Nel corso di una presentazione speciale in anteprima per la rete di concessionari, i partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di vedere per la prima volta l’ultimo modello di punta del marchio DS Automobiles: la DS N° 8. I suoi vantaggi unici, come la connettività avanzata basata su tecnologie artificiali intelligenza e un sistema audio integrato Focal Electra 3D, presentato dal direttore dei marchi Premium – Alfa Romeo e DS, Marek Kisz. Questo SUV Coupé completamente elettrico vanta un’autonomia fino a 750 km nel ciclo combinato (secondo lo standard WLTP) e oltre 500 km nella guida in autostrada. Si tratta di un valore incredibile in questa classe raggiunto grazie allo straordinario coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,24.

La Dealer Convention di Stellantis Polska di quest’anno si è svolta all’insegna dello slogan Stronger Together. In un clima molto positivo e collaborativo, i rappresentanti della rete di concessionari e di Stellantis in Polonia hanno parlato del futuro dell’azienda e dei piani dettagliati per l’anno in corso. È stata anche l’occasione per ringraziare i Concessionari per il lavoro e l’impegno profuso nella realizzazione degli impegni nel 2024, che si è concluso per Stellantis in Polonia con la vendita di 48.095 vetture, ovvero un incremento di 2.091 unità rispetto al 2023 (46.004 unità). Stellantis è stata anche leader nelle vendite di veicoli commerciali in Polonia, e 5 modelli Stellantis sono stati tra i primi dieci del segmento B delle auto completamente elettriche (BEV) più popolari.

“La rete dei concessionari è fondamentale per il nostro business: insieme siamo tutti Stellantis e solo attraverso un dialogo aperto, in un clima di fiducia reciproca, potremo vincere le sfide che ci attendono in questo periodo di grande cambiamento del settore automobilistico”. – ha sintetizzato Grzegorz Czarnecki, direttore vendite e logistica di Stellantis Polska. “Sono convinto che grazie ad un’ulteriore semplificazione e miglioramento dei processi, al supporto della rete in ambito commerciale e finanziario, insieme raggiungeremo gli obiettivi prefissati per il 2025, tra cui: aumentando sia la quota di mercato che la quota di veicoli elettrici. Il nostro grande vantaggio è la gamma del marchio Stellantis, capace di offrire eccezionale flessibilità e diversità di scelta. Insieme sfrutteremo appieno il suo potenziale”, ha aggiunto Czarnecki.