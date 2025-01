Leapmotor T03 in promozione a 15.500€ e C10 a 33.900€ in Italia

Leapmotor, presente sul mercato italiano dal lancio avvenuto nell’ottobre 2024 grazie alla collaborazione con Stellantis, ha annunciato un’importante iniziativa volta a rendere i veicoli elettrici ancora più accessibili al pubblico italiano. A partire da oggi, la promozione offrirà condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto dei modelli Leapmotor T03 e C10, due auto che rappresentano un perfetto connubio tra innovazione tecnologica, design all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Leapmotor T03 e C10 da oggi in promozione in Italia

Leapmotor si distingue per la sua capacità di integrare verticalmente ricerca, sviluppo e produzione, garantendo prodotti di alta qualità, sicuri e tecnologicamente avanzati. Con questa nuova campagna, il marchio si inserisce nell’iniziativa “Elettrico Facile” lanciata da Stellantis, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile più inclusiva e alla portata di un pubblico sempre più ampio. Grazie a queste offerte, Leapmotor rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni moderne e convenienti per rispondere alle esigenze degli automobilisti italiani.

La Leapmotor T03 si propone come la soluzione ideale per chi desidera un’auto compatta, perfetta per la mobilità urbana, senza compromessi su tecnologia e comfort. Dotata della più ricca gamma di equipaggiamenti di serie nella sua categoria, offre un’autonomia di 395 km nel ciclo urbano, rendendola un’opzione pratica ed efficiente. Nonostante le sue dimensioni compatte da segmento A, l’interno spazioso tipico del segmento B garantisce un’esperienza di guida confortevole anche per i passeggeri.

A testimonianza della sua eccellenza, la T03 si è aggiudicata il primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power per i veicoli elettrici compatti, confermando la sua affidabilità e qualità costruttiva. Ora disponibile a un prezzo competitivo di 15.500€, la T03 include tutto di serie.

La Leapmotor C10, invece, rappresenta il SUV elettrico di alta gamma pensato per le famiglie moderne. Offre un mix eccezionale di comfort, prestazioni e design elegante. Con un’autonomia di 420 km nel ciclo misto e una dotazione di livello premium, la C10 si distingue come una delle migliori scelte nel suo segmento. Ha recentemente ricevuto il prestigioso Gold Award al French Design Award, a conferma della sua eccellenza stilistica e funzionale.

Grazie a una combinazione di sicurezza avanzata, tecnologia innovativa e prestazioni di guida superiori, la C10 è una scelta ideale per chi desidera un’auto elettrica spaziosa e confortevole al prezzo di un veicolo a benzina dello stesso segmento. Disponibile da oggi a partire da 33.900€, la C10 offre un valore eccezionale.

Grazie alla collaborazione con Stellantis, Leapmotor beneficia di una rete di oltre 80 concessionari in tutta Italia. Questa rete garantisce non solo un’ampia disponibilità di punti vendita, ma anche un servizio post-vendita caratterizzato dagli standard più elevati di qualità e affidabilità, assicurando ai clienti un’esperienza completa e senza preoccupazioni.