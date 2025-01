Stellantis: il motore diesel 2.0 HDi potrebbe riapparire su alcune auto

Jean-Philippe Imparato, membro del management di Stellantis, ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di automobili con un annuncio che potrebbe segnare il ritorno del motore 2.0 HDi. “C’è ancora una domanda per questi motori, soprattutto tra coloro che percorrono lunghe distanze”, ha dichiarato, stimolando una riflessione sul futuro del diesel. Questa affermazione suggerisce che il celebre motore potrebbe essere riportato in produzione.

Il motore 2.0 HDi potrebbe tornare a far parte della gamma di Stellantis in futuro

I motori HDi (High Pressure Direct Injection) sono stati introdotti alla fine degli anni ’90, rivoluzionando il mercato del diesel. Nati in casa PSA Peugeot Citroën, si guadagnarono subito la reputazione di essere motori altamente affidabili, efficienti nei consumi e longevi. L’iniezione common rail garantiva alta raffinatezza, ridotto consumo di carburante e basse emissioni, rendendoli tra i più avanzati della loro categoria. Il motore 2.0 HDi, in particolare, divenne un simbolo dell’ingegneria francese, apprezzato per la sua affidabilità e performance, utilizzato su modelli Peugeot, Citroën, Opel, DS e Fiat.

Nel contesto attuale dominato dalle auto elettriche, il ritorno del motore diesel potrebbe sembrare un passo indietro, ma, come evidenziato da Jean-Philippe Imparato, esistono ancora molti conducenti che apprezzano i vantaggi del diesel, come l’elevata efficienza nei lunghi viaggi e l’autonomia straordinaria con un solo pieno. Percorrere mille chilometri senza difficoltà è un aspetto che attrae ancora molti automobilisti.

Stellantis, riconoscendo la varietà delle esigenze dei propri clienti, potrebbe rispondere a queste richieste con il ritorno del motore 2.0 HDi, magari su una selezione limitata di modelli. Integrando tecnologie moderne per ridurre le emissioni, Stellantis potrebbe adattare questo motore agli standard ecologici odierni. Il motore 2.0 HDi, simbolo di ingegneria francese, è noto per la sua economia, affidabilità e praticità. Se dovesse tornare, rappresenterebbe il revival di una vera e propria leggenda, ancora amata dai piloti di tutto il mondo.