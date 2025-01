Stellantis, gli obiettivi produttivi per gli stabilimenti europei del Gruppo

Il Gruppo Stellantis sta intraprendendo un’importante trasformazione produttiva in Europa, mirando a un equilibrio tra motori a combustione interna ed elettrici per rispondere correttamente alla domanda di veicoli elettrificati. Questo cambiamento riflette l’evoluzione del mercato automobilistico, sempre più orientato verso la sostenibilità e l’elettrificazione.

Stellantis dovrà fissare importanti obiettivi strategici per gli impianti di produzione legati ai motori a combustione interna e alle nuove soluzioni elettriche. Uno degli stabilimenti più cruciali del gruppo è quello di Szentgotthard, in Ungheria, dove vengono prodotti i motori a combustione interna.

Questo sito ungherese si occupa in particolare dei motori 1.2L e 1.6L, componenti essenziali per diversi veicoli Stellantis. Anche se non sono stati comunicati obiettivi precisi per la produzione del motore 1.2L, è probabile che il volume annuo si aggiri attorno a un milione di unità per soddisfare la crescente domanda di motori per veicoli ibridi. Dall’inizio del 2026, Szentgotthard si concentrerà anche sulla produzione di motori elettrici ad alte prestazioni destinati alle auto Stellantis, grazie all’impiego della piattaforma STLA Large.

In Francia, lo stabilimento di Metz e quello di Mirafiori in Italia sono responsabili della produzione di cambi EDCT (a doppia frizione), fondamentali per i motori ibridi del gruppo. Entrambi gli impianti produrranno circa 600.000 cambi all’anno, con un totale di 1,2 milioni di unità destinate a soddisfare la domanda di motori 1.2L e 1.6L.

In Italia, il sito Stellantis di Termoli si prepara a una trasformazione significativa. Attualmente dedicato alla produzione di motori GME, GSE/Firefly e V6, l’impianto sarà convertito in una gigafactory di batterie in collaborazione con ACC entro il 2025. Nel frattempo, Termoli continuerà a produrre motori ibridi per modelli iconici come la Fiat Panda Hybrid e la futura Fiat 500 Hybrid, con un obiettivo annuale di 200.000 unità. La produzione dei motori V6 sarà ridotta, riservata principalmente al mercato nordamericano e alle vetture di nicchia come quelle firmate Maserati.

Lo stabilimento Emotors di Trémery, dedicato alla produzione di motori elettrici per veicoli basati sulle piattaforme STLA Smart, STLA Small e STLA Medium, giocherà un ruolo chiave nella transizione del gruppo verso l’elettrificazione. Con obiettivi produttivi che superano 900.000 motori elettrici all’anno, questo impianto segnerà un passo decisivo nella produzione dei veicoli a zero emissioni del gruppo Stellantis.

Il piano del gruppo prevede la produzione di circa 1,2 milioni di motori a combustione interna e 900.000 motori elettrici ogni anno. I numeri, che sembrano certamente ambiziosi, dipenderanno dalle vendite reali sul mercato. Per il 2024, Stellantis prevede di produrre 500.000 veicoli in Italia, 600.000 in Francia e 350.000 in Spagna, con altre produzioni importanti anche in Polonia, Serbia, Slovacchia e Regno Unito.