Stellantis: ‘Dobbiamo rendere i veicoli elettrici accessibili alle persone’

José Antonio León Capitán, direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis Iberia, ha discusso con il portale Intereconomía della situazione dei veicoli elettrici in Spagna. Attualmente in quel paese solo il 5 per cento delle vendite è rappresentato da veicoli elettrici puri, mentre il 10 per cento se si includono gli ibridi plug-in. León ha sottolineato che per aumentare le vendite e l’adozione di veicoli elettrici, è fondamentale che i clienti possano “avere la certezza di poter ricaricare l’auto durante i lunghi viaggi”. Ha anche evidenziato che le infrastrutture di ricarica sono insufficienti e che l’autonomia rimane una delle principali barriere.

Le dichiarazioni di José Antonio León Capitán, direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis in Spagna

“Un altro problema che ostacola l’accesso all’auto elettrica sta nel prezzo”, dice. In questo senso Stellantis porta ad esempio paesi come la Francia o il Portogallo con piani che attaccano direttamente il prezzo dell’auto. “In Spagna il piano MOVES non funziona bene perché il cliente non riceve direttamente i soldi”.

Il Direttore della Comunicazione Iberia di Stellantis ha spiegato che il settore automobilistico è in una fase di profonda trasformazione, affrontando sfide sia a breve che a lungo termine. La necessità di decarbonizzazione e di elettrificazione delle vendite sta guidando tutta la strategia dell’azienda. Per soddisfare gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall’Europa, Stellantis ha dovuto effettuare ingenti investimenti in tecnologia.

Il dirigente di Stellantis ha aggiunto inoltre che il mercato europeo “non va come vorremmo a causa dell’incertezza e perché il cliente è un po’ perso perché riceve messaggi diversi e talvolta contraddittori sul veicolo elettrico. Questo porta il cliente a ritardare la decisione di acquisto perché non sa cosa fare, il parco auto non viene rinnovato e continuano a circolare auto più inquinanti e meno sicure”.