Stellantis si prepara ad aggiornare la propria strategia per i prossimi anni

Stellantis si prepara a rivedere profondamente la propria strategia per i prossimi anni, con un aggiornamento significativo delle linee guida esistenti. Il piano “Dare Forward 2030” di Carlos Tavares, percepito da molti come poco realistico e controproducente, sembra destinato a essere abbandonato. Tuttavia, la nuova strategia verrà probabilmente presentata come un’evoluzione piuttosto che un completo stravolgimento, puntando su un approccio più pragmatico e orientato al mercato.

Stellantis vuole adattare le sue strategie al comportamento reale dei consumatori

Le nuove priorità aziendali includeranno una revisione dei modelli finanziari e dei prezzi, con l’obiettivo di rendere l’offerta più competitiva e sostenibile. Parallelamente, sarà effettuata un’analisi approfondita delle tecnologie di propulsione, cercando di valorizzare meglio le risorse già esistenti e bilanciare gli investimenti necessari con le opportunità di espansione. Pur mantenendo un focus sull’elettrificazione, Stellantis vuole adattare le sue strategie al comportamento reale dei consumatori, evitando di imporre soluzioni che il mercato non è ancora pronto ad accettare.

L’azienda intende anche concentrarsi sulla personalizzazione dei modelli, migliorando la distinzione tra i vari marchi e valorizzandone i punti di forza, magari attraverso il ritorno di modelli iconici. Parallelamente, si prevede un rinnovamento dell’impegno verso i dipendenti, con attività mirate alla formazione, all’ottimizzazione dei carichi di lavoro e al miglioramento della motivazione.

A livello di distribuzione e forniture, Stellantis punta a rafforzare la rete di vendita attraverso un maggiore supporto ai concessionari e a ridefinire le relazioni con i fornitori, privilegiando la trasparenza e la collaborazione, senza rinunciare alla competizione. Infine, saranno adottate misure per incrementare l’efficienza interna e ottimizzare i processi di controllo e organizzazione, preparandosi così a una nuova fase di crescita sostenibile e orientata al mercato.

Ovviamente questo cambiamento non potrà avvenire all’improvviso ma è destinato ad essere implementato piano piano. Del resto parliamo di un groppo molto grande a livello globale e dunque un cambio di strategia così radicale non potrà che avvenire per gradi.