Stellantis: ecco come sono andate le vendite nel 2024 in Messico

Le vendite totali nel 2024 per Stellantis México sono state di 93.809. Nel mese di dicembre il gruppo automobilistico ha venduto 10.223 unità. Il marchio con il maggior numero di vendite nel 2024 è stato Ram con 28.738 unità. “Nel corso del 2024, la versione ibrida plug-in dell’iconica Jeep Wrangler si è posizionata come uno dei veicoli preferiti dagli appassionati Jeep. D’altro canto, il nostro recente lancio del Commander si posiziona sul mercato come un’eccellente opzione per un veicolo a 7 passeggeri”. ha affermato Antonio Camalich, direttore delle vendite di Stellantis Messico. “La nostra vasta gamma di pickup ci ha permesso di posizionare il marchio Ram al primo posto nelle vendite del gruppo per un altro anno”, ha aggiunto Camalich.

Alfa Romeo ha registrato l’anno migliore di vendite della sua storia con 448 unità. Alfa Romeo Giulia ha avuto l’anno di vendite migliore della sua storia. Le vendite annuali dell’Alfa Romeo Tonale sono state di 321 unità. Nel mese di dicembre l’Alfa Romeo ha registrato vendite per 28 unità. Dodge ha registrato vendite per 15.931 unità nel 2024. La casa americana di Stellantis ha registrato vendite per 1.843 unità nel mese di dicembre. Il veicolo più venduto del marchio a dicembre è stato Dodge Attitude, che ha registrato vendite di 938 unità. Dodge Journey ha venduto 862 unità nel mese di dicembre, con una crescita del 97% rispetto a dicembre 2023.

Le immatricolazioni totali di FIAT nel 2024 in Messico sono state di 10.383 unità. Le vendite annuali di Fiat Fastback e Fiat Argo hanno registrato una crescita rispettivamente del 32% e del 12%. Nel mese di dicembre, il marchio ha venduto 611 unità. Nel mese di dicembre Fiat Pulse ha registrato vendite per 261 unità. Fiat Argo e Fiat Mobi nel mese di dicembre hanno venduto rispettivamente 137 e 117 unità.

Le vendite annuali di Jeep sono state di 19.454 unità; miglior anno di vendite dal 2015. Jeep Renegade ha registrato il miglior anno di vendite della sua storia con 5.097 unità. Jeep Compass ha registrato il suo miglior anno di vendite dal 2013 con 5.342 unità. Jeep JT ha registrato l’anno di vendite migliore della sua storia con 2.006 unità. Jeep Grand Cherokee ha registrato il suo miglior anno di vendite dal 2018 con 3.222 unità.

Sempre a proposito di Stellantis nel mese di dicembre, Jeep ha raggiunto un volume di vendite pari a 1.753 unità, continuando a consolidare la sua presenza sul mercato. In particolare, il modello Jeep Grand Cherokee ha registrato un incremento significativo delle vendite, con una crescita del 13% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso mese del 2023. Anche il Jeep Wrangler ha mostrato una performance eccellente, riportando un aumento delle vendite pari al 26% rispetto a dicembre 2023.

Per quanto riguarda Peugeot, il marchio francese di Stellantis ha chiuso il 2024 con un totale di 18.855 unità vendute, segnando l’anno migliore in termini di vendite della sua storia. Modelli come Peugeot 2008, Peugeot Rifter, Peugeot Manager e Peugeot Expert hanno ottenuto risultati straordinari, registrando le vendite più alte mai raggiunte nella loro storia. Inoltre, Peugeot Partner ha segnato il miglior risultato annuale dal 2018. Durante il mese di dicembre, il brand ha introdotto sul mercato messicano 1.413 unità, ottenendo una crescita del 19% rispetto a dicembre 2023. Questo dato rappresenta il miglior risultato di dicembre mai registrato per Peugeot. In particolare, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot Rifter e Peugeot Manager hanno conseguito le migliori vendite di dicembre di sempre.

Le vendite annualizzate del marchio Ram sono state altrettanto impressionanti, con un totale di 28.738 unità distribuite nel 2024. Tra i modelli, il Ram ProMaster ha vissuto un anno record, con 1.185 unità vendute, segnando il miglior risultato nella sua storia. Nel mese di dicembre, Ram ha consegnato 4.575 unità, dimostrando un’ottima performance. Il modello Ram ProMaster ha contribuito con 611 unità, mentre il Ram 1200 ha continuato il suo trend positivo, con un totale di 1.388 unità vendute. Il Ram 700, particolarmente apprezzato, ha immesso sul mercato messicano 1.445 unità. Infine, i modelli Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno chiuso dicembre con risultati rispettivamente pari a 712 e 419 unità, confermando la solidità del marchio.