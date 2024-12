Stellantis protagonista al “Summer Car Show 2025” in Argentina

Stellantis ha inaugurato nei giorni scorsi il primo parco tematico automobilistico in Argentina all’insegna del motto “Passato, presente e futuro della mobilità”. Il Summer car show apre le sue porte tutti i giorni, dal 28 dicembre al 21 febbraio, sulla Strada 11, KM 407 (tra Cariló e Villa Gesell), dalle 14:00 alle 22:00. Questa proposta del Gruppo offre un’esperienza completa con esposizioni di modelli dei marchi Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot e Ramt Trucks, prove di guida in città e fuoristrada tutti i giorni dalle 14:00 alle 20:00 con turni precedenti, conferenze varie da specialisti, spettacoli con band dal vivo, spazio gastronomico e proposte esclusive di risparmio e post vendita per i marchi del gruppo.

Inoltre, Stellantis propone un secondo spazio sulla costa atlantica, nel Centro Commerciale Aldrey a Mar del Plata, dal 28 dicembre al 16 febbraio, aperto tutti i giorni dalle 19:00 a mezzanotte. Lì i visitatori potranno godere di uno spazio di ciascun marchio del gruppo legato alle proposte e ai vantaggi del Piano di Risparmio e dei servizi Post-vendita. Questo spazio a Mar del Plata si chiama Stellantis Summer Plan.

Ciascuno dei marchi del Gruppo Stellantis, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Peugeot e RAM, presenterà nel proprio spazio un tour della propria evoluzione automobilistica, rievocandone le tappe storiche, ripercorrendo il loro presente e proponendo novità che presto arriveranno nel nostro Paese.

Nello stand Citroën, saranno esposti diversi modelli, tra cui la C5 Aircross feel pk, la compatta Citroën Ami, e la recente C3 Aircross a 7 posti, lanciata di recente. Inoltre, ci saranno due anteprime annunciate per il 10 gennaio durante il salone estivo: il nuovo Citroën Basalt e la C3 you, equipaggiata con il motore t200. Passando a DS Automobiles, i visitatori potranno ammirare la DS 7 Pallas, la DS 3 Rivoli e la DS 4 Etoile. Non mancherà la nuova DS 7 E-Tense, che farà il suo debutto in Italia nella prima metà del 2025.

Sempre a proposito di Stellantis nello stand Fiat, saranno presenti modelli dall’anima versatile e sportiva, come la Strada ultra t200, il Toro Volcano, la Pulse Impetus e la Fastback Abarth, che sicuramente cattureranno l’attenzione degli appassionati. Per quanto riguarda Jeep, gli appassionati del marchio potranno vedere la Renegade willys, la Compass blackhawk, la Commander blackhawk e la classic willys. Il 10 gennaio, al salone estivo, ci sarà anche il lancio del wrangler rubicon.

Nello stand di Peugeot, spazio ai modelli di produzione nazionale come la 208 gt e la 2008 gt. Durante l’avant-première saranno presentate anche la nuova 408 gt, la nuova 3008 gt e la e2008 completamente elettrica, la cui commercializzazione in Italia inizierà nel 2025. Infine, lo stand Ram metterà in mostra l’intera gamma rampage, insieme ai modelli 1500 e 2500, confermando l’impegno del marchio nel segmento dei pick-up robusti e performanti. Dunque per Stellantis in Argentina un evento decisamente importante.